Silky Smoothing Blow, Rahasia Rambut Lurus Natural Anti-Lepek ala Fendy & Co

JAKARTA – Rambut lurus masih menjadi dambaan banyak wanita, tapi nggak semua orang ingin hasil yang kaku atau lepek. Untuk menjawab kebutuhan itu, Fendy & Co menghadirkan inovasi terbaru yaitu Silky Smoothing Blow, teknik pelurusan rambut dengan hasil lurus natural, lembut, bervolume, dan tetap sehat berkilau.

Lurus Natural Bukan Lagi Mimpi

Berbeda dengan pelurusan rambut konvensional yang sering kali membuat rambut terlihat kaku dan kehilangan volume, Silky Smoothing Blow dirancang untuk memberikan tampilan yang natural. Rambut tetap jatuh lembut mengikuti gerakan, sehingga terlihat lebih hidup dan mudah diatur.

Minim Damage, Maksimal Sehat

Uniknya, Silky Smoothing Blow dapat dipadukan dengan Silky Keratin Treatment atau F-Gloss Masker Keratin. Kombinasi treatment ini membantu meminimalkan kerusakan akibat proses styling, sekaligus menutrisi rambut agar tetap kuat, sehat, dan berkilau dari akar hingga ujung.

Menurut Founder Fendy & Co Fendy Adidharma, banyak pelanggan yang ingin punya rambut lurus tapi tetap sehat.

“Dengan Silky Smoothing Blow, pelanggan bisa dapat rambut yang lurus alami, nggak kaku, dan tetap punya volume. Plus, dengan tambahan treatment keratin, rambut tetap terjaga kesehatannya,” kata Fendy.

Cocok untuk Gaya Sehari-hari

Silky Smoothing Blow ini bisa menjadi solusi buat kamu yang ingin tampil rapi setiap hari tanpa perlu catok atau blow dry berulang-ulang. Praktis, tahan lama, dan pastinya bikin lebih percaya diri dengan rambut yang mudah diatur.

Tersedia di 3 Cabang Fendy & Co

Bagi kamu yang ingin coba transformasi rambut dengan Silky Smoothing Blow, langsung aja kunjungi cabang Fendy & Co di ketiga cabang berikut ini.