Gaya Nikita Mirzani Tampil Bak Cinderella hingga Tas Branded di Berbagai Sidang

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani kembali menyita perhatiaan saat menghadiri sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (18/9/2025). Ibu tiga anak itu memamerkan outfit bak cinderella.

Bahkan, Nikita sempat berlenggok di depan pendukungnya yang hadir untuk menyaksikan persidangan secara langsung. Meski demikian, dia tak memberikan komentar apappun menjelang sidang.

Dia tampil bak tokoh kartun fiksi Cinderella dengan balutan dress bermotif bunga serta rambut disanggul lengkap dengan high heels. Nikita juga hadir menggunakan tas hermes pink dengan kisaran harga mencapai ratusan juta Rupiah.

Sebagai informasi, hari itu Nikita Mirzani menjalani sidang kasus dugaan pengancaman dan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ini bukan kali pertama penampilan Nikita yang cetar membahana. Dirangkum Okezone, Jumat (19/9/2025), Dalam sidang-sidang sebelumnya, Nikita kerap tampil memukau.