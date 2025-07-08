Cegah Penyakit dari Dapur Sendiri, Ini 5 Tips Menjaga Keamanan Makanan di Rumah

JAKARTA – Makanan yang dikonsumsi sehari-hari bisa jadi sumber masalah kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia mengalami sakit akibat makanan yang tidak aman. Ironisnya, banyak dari kasus tersebut justru berasal dari dapur rumah, bukan dari restoran atau tempat makan umum.

Masalah keamanan pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi global yang diperkirakan mencapai USD15 miliar per tahun. Hal ini bisa terjadi bahkan dalam skala kecil, seperti anak yang mengalami sakit perut setelah makan, hingga lansia yang harus dirawat karena keracunan makanan rumahan.

Lalu, bagaimana cara memastikan makanan yang kita sajikan di rumah benar-benar aman dan sehat? Berikut lima langkah sederhana namun penting yang bisa diterapkan di dapur untuk menjaga keamanan makanan, seperti melansir dari McDonald’s Indonesia, pada Selasa (8/7/2025).

1. Jaga Kebersihan Sebelum Memasak

Langkah pertama menjaga makanan tetap aman adalah menjaga kebersihan. Tangan kotor, lap dapur lembab, hingga buah yang tidak dicuci bersih bisa menjadi jalur masuknya bakteri. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik sebelum menyentuh bahan makanan, setelah dari kamar mandi, atau memegang hewan peliharaan.

Tak hanya tangan, alat-alat dapur seperti talenan dan lap pun harus sering diganti dan dijemur hingga kering agar tidak menjadi sarang kuman. Bahkan, saat berbelanja, pastikan tangan bersih sebelum dan sesudah memegang bahan makanan, serta bersihkan gagang troli belanja jika memungkinkan.



2. Pisahkan Bahan Mentah dan Siap Makan

Kontaminasi silang bisa terjadi jika bahan mentah dan makanan siap santap tidak dipisahkan dengan baik. Hindari menggunakan peralatan yang sama untuk memotong daging mentah dan sayuran. Gunakan talenan, pisau, dan wadah yang berbeda.

Simpan bahan mentah di rak bawah kulkas dalam wadah tertutup, dan letakkan makanan matang di rak atas agar tidak terkena tetesan cairan. Ini mencegah perpindahan bakteri yang tidak terlihat namun berbahaya.