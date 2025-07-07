Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fenomena Langka! Pulau Ini Hanya Terkena Matahari Setahun Sekali

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |08:18 WIB
Fenomena Langka! Pulau Ini Hanya Terkena Matahari Setahun Sekali
Fenomena Langka! Pulau Ini Hanya Terkena Matahari Setahun Sekali, (Foto: visittromso @Vegard Stien)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial kembali diramaikan dengan video viral terkait fenomena alam yang bikin geleng-geleng kepala. Kali ini, netizen dibuat takjub oleh sebuah pulau bernama Summer Roy berada di Norwegia Utara yang disebut hanya mengalami matahari terbit dan terbenam satu kali dalam setahun. Video tersebut sontak menjadi viral dan menuai berbagai komentar kagum sekaligus penasaran dari warganet.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @uniland.id, Senin (7/7/2025) terlihat narasi menarik mengenai Pulau Summer Roy, yang digambarkan sebagai tempat unik di mana matahari hanya muncul sekali dalam setahun. 

“Someday, pasti ke sana ????” tulis salah satu warganet di kolom komentar dengan penuh rasa kagum @*ksh**.

Fenomena Langka! Pulau Ini Hanya Terkena Matahari Setahun Sekali
Fenomena Langka! Pulau Ini Hanya Terkena Matahari Setahun Sekali

Pulau Summer Roy

Pulau Summer Roy adalah desa nelayan yang menawan di luar Kvaloya di Norwegia Utara. Pulau ini terkenal akan pantai-pantainya yang indah dan berbagai kesempatan untuk melakukan aktivitas luar ruangan.

Pulau ini terletak di bagian barat Kotamadya Tromsø, Norwegia, sekira 36 kilometer (22 mil) di sebelah barat kota Tromsø. Pulau ini juga bisa disebut desa nelayan yang memiliki armada ikan yang besar dan memiliki perindustrian ikan yang signifikan.

Summer Roy juga memikat lewat panorama alamnya. Terletak sekitar 36 kilometer dari kota Tromsø, pulau ini menawarkan pantai-pantai berpasir putih, laut biru jernih, dan lanskap pegunungan yang menawan. 

Di sebelah utara, gugusan pulau kecil terlihat memukau dengan puncak tertinggi Håja yang menjulang setinggi 486 meter di atas permukaan air menjadi latar sempurna bagi mereka yang gemar glamping dan berburu aurora.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pulau Unik Unik Viral kota unik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/27/406/2110134/misteri-kota-atlantis-yang-hilang-peneliti-pernah-simpulkan-ada-di-indonesia-gWphvNMU81.jpg
Misteri Kota Atlantis yang Hilang, Peneliti Pernah Simpulkan Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/21/406/2033267/unik-di-kota-ini-ada-perlombaan-menampar-wajah-PL6JLzux0v.jpg
Unik, di Kota Ini Ada Perlombaan Menampar Wajah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/26/406/1982831/65-hari-tanpa-matahari-utqiagvik-berikan-kehidupan-layaknya-di-luar-angkasa-G1RWdvkJJx.jpg
65 Hari Tanpa Matahari? Utqiagvik Berikan Kehidupan Layaknya di Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/31/406/1905218/daerah-ini-bernama-cool-apakah-kotanya-sekeren-namanya-xF4pjL7Jt7.jpg
Daerah Ini Bernama Cool, Apakah Kotanya Sekeren Namanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/26/406/1850526/menilik-kota-berpenduduk-satu-jiwa-saja-nenek-renta-yang-merangkap-wali-kota-KJ1KPbfB55.jpg
Menilik Kota Berpenduduk Satu Jiwa Saja, Nenek Renta yang Merangkap Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/21/406/1818004/berada-di-tempat-terpencil-reruntuhan-kota-nan-madol-di-pasifik-barat-dianggap-sebagai-kota-penyihir-GGIfkRPftI.jpg
Berada di Tempat Terpencil, Reruntuhan Kota Nan Madol di Pasifik Barat Dianggap sebagai Kota Penyihir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement