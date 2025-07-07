Fenomena Langka! Pulau Ini Hanya Terkena Matahari Setahun Sekali

JAKARTA - Media sosial kembali diramaikan dengan video viral terkait fenomena alam yang bikin geleng-geleng kepala. Kali ini, netizen dibuat takjub oleh sebuah pulau bernama Summer Roy berada di Norwegia Utara yang disebut hanya mengalami matahari terbit dan terbenam satu kali dalam setahun. Video tersebut sontak menjadi viral dan menuai berbagai komentar kagum sekaligus penasaran dari warganet.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @uniland.id, Senin (7/7/2025) terlihat narasi menarik mengenai Pulau Summer Roy, yang digambarkan sebagai tempat unik di mana matahari hanya muncul sekali dalam setahun.

“Someday, pasti ke sana ????” tulis salah satu warganet di kolom komentar dengan penuh rasa kagum @*ksh**.

Pulau Summer Roy

Pulau Summer Roy adalah desa nelayan yang menawan di luar Kvaloya di Norwegia Utara. Pulau ini terkenal akan pantai-pantainya yang indah dan berbagai kesempatan untuk melakukan aktivitas luar ruangan.

Pulau ini terletak di bagian barat Kotamadya Tromsø, Norwegia, sekira 36 kilometer (22 mil) di sebelah barat kota Tromsø. Pulau ini juga bisa disebut desa nelayan yang memiliki armada ikan yang besar dan memiliki perindustrian ikan yang signifikan.

Summer Roy juga memikat lewat panorama alamnya. Terletak sekitar 36 kilometer dari kota Tromsø, pulau ini menawarkan pantai-pantai berpasir putih, laut biru jernih, dan lanskap pegunungan yang menawan.

Di sebelah utara, gugusan pulau kecil terlihat memukau dengan puncak tertinggi Håja yang menjulang setinggi 486 meter di atas permukaan air menjadi latar sempurna bagi mereka yang gemar glamping dan berburu aurora.

(Kemas Irawan Nurrachman)