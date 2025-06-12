Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ketika Bule Berburu Kuliner Indonesia dalam Food Hunter GTV 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |05:30 WIB
Ketika Bule Berburu Kuliner Indonesia dalam Food Hunter GTV 
Ketika Bule Berburu Kuliner Indonesia dalam Food Hunter GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Siapa sangka, kenikmatan kuliner asli Indonesia bisa bikin bule jatuh cinta. Hal itu terbukti dari kuliner asli Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar ‘makanan terenak di dunia’.

Sehingga tak heran jika kemudian banyak bule datang ke Indonesia demi bisa mencicipi kuliner asli Indonesia yang biasa kita santap sehari-hari. Nah, kalau kuliner Indonesia masuk selera bule maka Anda juga pasti suka.

Karena itu, GTV menghadirkan Food Hunter, sebuah program kuliner rekomendasi yang dipandu pasangan bule Natasya dan Robby Shine. Bersama Desy Genoveva dan Andrea Henriette, mereka akan blusukan dari gang sempit sampai pasar tradisional.

Hal itu mereka lakukan demi bisa mencicipi kuliner lokal yang ikonik. Dari yang bercitarasa pedas, gurih, hingga kuliner yang dipastikan akan membuat Anda bernostalgia pada sebuah tempat dan masa.

Minggu ini, Natasya dan Robby akan menikmati Nasi Lemak Sari Medan, Bebek Peking Gantung, Soto Betawi Paru Goreng, hingga Mangut Lele. Tak hanya itu, mereka juga akan mencicipi Tongseng dan Pasta Jengkol. Ya, kali ini jengkol naik kelas guys.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/298/3189034//bubur_ayam-BoNd_large.jpg
Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188256//gtv_big_movies-xWM9_large.jpg
GTV Big Movies Hadir dengan Kualitas Gambar Super Jernih di Channel 30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186//animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122//gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188059//saksikan_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025_di_gtv-RqcG_large.jpg
Cara Nonton Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Makin Jernih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement