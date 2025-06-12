Ketika Bule Berburu Kuliner Indonesia dalam Food Hunter GTV

JAKARTA - Siapa sangka, kenikmatan kuliner asli Indonesia bisa bikin bule jatuh cinta. Hal itu terbukti dari kuliner asli Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar ‘makanan terenak di dunia’.

Sehingga tak heran jika kemudian banyak bule datang ke Indonesia demi bisa mencicipi kuliner asli Indonesia yang biasa kita santap sehari-hari. Nah, kalau kuliner Indonesia masuk selera bule maka Anda juga pasti suka.

Karena itu, GTV menghadirkan Food Hunter, sebuah program kuliner rekomendasi yang dipandu pasangan bule Natasya dan Robby Shine. Bersama Desy Genoveva dan Andrea Henriette, mereka akan blusukan dari gang sempit sampai pasar tradisional.

Hal itu mereka lakukan demi bisa mencicipi kuliner lokal yang ikonik. Dari yang bercitarasa pedas, gurih, hingga kuliner yang dipastikan akan membuat Anda bernostalgia pada sebuah tempat dan masa.

Minggu ini, Natasya dan Robby akan menikmati Nasi Lemak Sari Medan, Bebek Peking Gantung, Soto Betawi Paru Goreng, hingga Mangut Lele. Tak hanya itu, mereka juga akan mencicipi Tongseng dan Pasta Jengkol. Ya, kali ini jengkol naik kelas guys.