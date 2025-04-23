It’s Family Time! Liburan Gak Harus Mahal, Saatnya Eksplor Hidden Gem Unik di Eksplorazi GTV!

Kalau kamu lagi cari tontonan seru yang bisa kasih inspirasi liburan tanpa bikin kantong bolong, program terbaru GTV ini bisa jadi jawaban. Eksplorazi, tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 15.00 WIB, akan mengajakmu menjelajahi tempat-tempat unik di Indonesia bareng Abed Ansel. Dengan gaya Gen Z yang segar dan relate banget!

Setiap episodenya membawa pengalaman berbeda. Di Lampung, kamu bisa menyelam bersama ikan lewat aktivitas Sea Walker dan Flying Board di Pulau Pahawang. Tak cukup sampai di situ, kamu juga akan diajak mencoba spearfishing dan belajar membuat sambal seruit khas Lampung yang pedasnya nendang. Petualangan Abed akan berlanjut ke Cianjur, tempat kamu bisa canyoneering di Curug Cikondang, menyusuri gua dan sungai di Sanghyang Kenit, sampai membakar ikan langsung di pinggir aliran sungai yang jernih.

Kemudian kamu akan diajak ke Jawa Tengah, Klaten dan Boyolali menyambutmu dengan keindahan Umbul Cokro yang menyegarkan, proses pembuatan kerajinan tembaga dan kuningan yang mendetail, hingga semangkuk Soto Seger Boyolali yang melegenda. Tak ketinggalan juga Kudus, yang menyimpan cerita menarik dari jamu legendaris Mbah H. Bacran, buah parijoto yang dipercaya punya mitos unik, serta petualangan menantang menelusuri gua di Wonosoco.

Perjalanan seru Abed Ansel juga akan kembali ke Lampung untuk menjelajah sisi lain dari daerah ini. Mulai dari bermain kano dan snorkeling di Pulau Tanjung Putus, belajar mengolah ikan teri di Pulau Pasaran, melihat langsung proses pembuatan kerupuk kemplang, hingga mengenal lebih dalam tentang baju tradisional sulam usus yang rumit namun indah.

Bukan cuma menampilkan keindahan visual, Eksplorazi juga mempertemukanmu dengan anak-anak muda lokal dari berbagai daerah yang akan membagikan cerita, insight, dan rekomendasi tempat rahasia yang hanya diketahui warga setempat. Jadi sambil nonton, kamu bukan hanya dapat referensi destinasi liburan, tapi juga wawasan baru soal budaya dan kehidupan masyarakat dari sudut pandang yang autentik.

