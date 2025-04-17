It’s Family Time! Update Makanan Viral Chef Approved Sambil Update Wawasan Kuliner di Rating 5 GTV!

Kalau kamu tipe yang suka scroll medsos buat cari tempat makan baru atau penasaran sama makanan-makanan unik yang lagi viral, GTV punya tontonan wajib yang gak boleh kamu skip! “Rating 5”, tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 WIB, siap menjawab rasa penasaran kamu lewat beragam kuliner anti-mainstream dari seluruh penjuru kota!

Dipandu Audi dan Tiwi, ditemani para chef hits seperti Chef Kai, Chef Ami, Chef Gio, dan Chef Jerry, kamu bakal diajak jelajahi rasa dari warung kaki lima sampai hidden gem yang belum banyak orang tahu. Serunya mereka gak cuma icip-icip, tapi juga bongkar tips masak, fun fact, dan cerita seru di balik tiap sajian!

Seperti saat Audi dan Chef Kai cobain Baked Potato Philadelphia. Selain tampilannya yang bikin laper mata, terdiri dari kentang besar dengan topping lumer yang nutupin semuanya. Chef Kai langsung relate makanan ini sama Philly Cheesesteak khas Amerika. Rasanya? Jangan ditanya, cheesy dan mewah!

Buat yang suka bakso, wajib nonton episode All You Can Eat Bakso! Tiwi dan Chef Kai gak cuma nyobain satu-dua bakso, tapi langsung borong berbagai isian tetelan. Di sini kamu juga bakal dapat insight menarik dari Chef Kai soal perbedaan kuah bakso.

Di episode lain, mereka sampai ikut bakar ikan langsung di dapur! Dari banyaknya jenis ikan, di episode ini Chef Kai menjelaskan kenapa ikan segar itu rasanya manis alami. Yakin deh, selain kamu nonton rekomendasi kuliner yang pasti sudah chef approved! Rating 5 akan kasih kamu experience nonton program kuliner yang ngga biasa. Makanya, jangan lewatkan Rating 5 tiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 WIB hanya di GTV.

Pastikan siaran digital GTV kamu jernih dan lancar, ya! Kalau ada kendala, tinggal scan ulang kanal digital, atau hubungi Solusi TV Digital lewat WhatsApp di 0856-9003-900 (chat only, Senin–Jumat pukul 09.00–18.00 WIB). Follow juga Instagram @officialgtvid buat dapet update menu terbaru yang bakal dibongkar di Rating 5.

(Kemas Irawan Nurrachman)