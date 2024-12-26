Visa Gading Marten Ditolak, Batal Liburan Bareng Gisel dan Gempi ke Korea Selatan?

Gisella Anastasia berencana untuk berlibur ke Korea Selatan bersama putrinya, Gempita Nora Marten untuk menyambut momen pergantian tahun.

Liburan mereka juga akan ditemani oleh Gading Marten. Meski telah bercerai, Gading dan Gisel selalu kompak untuk membesarkan putri mereka. Beberapa tahun belakangan ini mereka selalu menghabiskan waktu tahun baru bersama.

Rencananya, Gisel akan berangkat ke Negeri Gingseng itu di hari ini, 25 Desember 2024 malam setelah melakukan ibadah dan kumpul keluarga terlebih dahulu di Jakarta.

Namun, dalam konten TikTok terbaru yang dibagikannya, Gisel mengungkap bahwa Visa milik ibunya dan Gading Marten ditolak satu hari sebelum keberangkatan mereka. Entah video tersebut hanya konten semata atau memang kondisi itu yang dialami.

Yang jelas hingga saat ini, Gisel dan Gading belum membagikan informasi terbaru mengenai keberangkatan mereka di Instagram masing-masing. Gisel masih terlihat asyik membuat konten TikTok bersama Gempi di rumahnya.

"POV : H-1 liburan, visanya oma sama Papading ditolak," bunyi keterangan dalam video TikTok di akun @gisel_laaa, Rabu (25/12/2024).

Diketahui Gisel memilih merayakan liburan akhir tahun di Korea Selatan dikarenakan ibunya harus menjalani sebuah prosedur kecantikan.

(Qur'anul Hidayat)