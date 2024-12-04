Putri Zulhas Mantap Menikah dengan Zumi Zola Gara-Gara Faktor Ini, Berharap Jadi Pernikahan Terakhir

PUTRI Zulkifli Hasan atau akrab disapa Putri Zulhas akan menikah dengan aktor dan juga politisi Zumi Zola pada bulan ini, Desember 2024. Namun untuk tanggal dan lokasi hari bahagia itu masih dirahasiakan.

Mereka juga telah menjalani foto pre-wedding sambil mengajak masing-masing anaknya dari pernikahan sebelumnya. Rupanya alasan Putri Zulhas yakin menikah dengan Zumi Zola dikarenakan aktor 44 tahun itu taat beribadah.

"Alasannya yang utama karena ibadahnya bagus dan harapannya ke depannya bisa membimbing aku. Pernikahan itu ibadah ya," kata Putri Zulhas di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (4/12/2024).

Putri Zulhas juga mengaku tidak ada persiapan yang berlebihan untuk pernikahan keduanya ini. Sebagai calon pengantin, politisi sekaligus pengusaha itu hanya memohon doa semoga pernikahannya dilancarkan.

"InsyaAllah bulan ini (menikah) gak ada yang gimana gimana berjalan lancar aja. Ini pernikahan aku kedua dan semoga yang terakhir, semoga gak ada kejadian yang gak diinginkan. Ya semua berjalan natural," ungkap Putri Zulhas.