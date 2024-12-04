Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu, Ini Daftar Makanan Harga 10.000 yang Enak dan Mengenyangkan

DAFTAR menu makanan harga Rp10.000 ramai dicari usai Pemerintah menetapkan anggaran per porsi makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu. Pengumuman ini langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

Lantas, makanan apa saja yang bisa dibeli dengan uang Rp10 ribu?

1. Nasi Kuning

Nasi kuning menjadi salah satu pilihan makanan yang bisa dibeli dengan harga Rp10 ribu. Biasanya, satu porsi nasi kuning dihidangkan bersama dengan bihun, telur dadar suwir, dan tempe orek.



2. ⁠Nasi Uduk

Nasi gurih yang satu ini juga bisa dibeli dengan modal Rp10 ribu. Penjual nasi uduk biasanya menyajikan beberapa pilihan lauk seperti semur daging, telur balado, dan ayam goreng. Dengan modal 10.000, kita sudah bisa mendapat seporsi nasi uduk dan juga semur tahu atau gorengan.

3. ⁠Warteg

Dengan budget 10.000, kita sudah bisa mendapatkan satu porsi nasi, tahu/tempe, sayur, dan juga telur dadar.

Selain murah, makan di warteg juga menyehatkan lho. Karena dalam satu piringnya sudah dilengkapi oleh karbohidrat, protein, dan juga nutrisi.



4. ⁠Mie Ayam

Semangkuk mi ayam dijual dengan harga mulai dari Rp10 ribu. Mi yang disajikan bersama dengan potongan ayam yang dibumbui dengan racikan manis berwarna coklat. Biasanya penjual mie ayam juga menjual topping pelengkap secara terpisah, seperti bakso dan pangsit rebus.

5. ⁠Bakso

Olahan daging sapi satu ini juga bisa dibeli dengan harga Rp10 ribu. Semangkuk bakso dilengkapi tahu rebus, bihun, tauge, dan sawi.

(Qur'anul Hidayat)