Potret Kylie Jenner Seksi dengan Dress Transparan di Red Carpet Academy Museum Gala 2024

PENAMPILAN model cantik Kylie Jenner selalu mencuri perhatian. Salah satunya momen dirinya saat menghadiri acara Carpet Academy Museum Gala 2024.

Kylie Jenner mengunggah momen tersebut di laman Instagram pribadinya. Dia tampil stunning dalam balutan dress ketat transparan yang membentuk siluet tubuh.

Dress yang dipakai Kylie ini merupakan rancangan Mugler vintage dari tahun 1998. Dress ketat tersebut menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dan ideal.

Di bagian atas gaunnya yang ramping, menampilkan kain tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan payet warna nude yang berkilau. Di bagian bawah, terdapat lapisan kain hitam dengan potongan di bagian pinggul menciptakan ilusi thong yang menyembul dari roknya.

Meskipun busana yang ia pakai merupakan dress vintage, namun tetap terasa modern dan stylish.