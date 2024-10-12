3 Koleksi Brand Ternama Meriahkan Jakarta Muslim Fashion Week

JAKARTA Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 kembali hadir menampilkan ratusan jenama dan desainer lokal, dengan tren fashion muslim yang modis dan inovatif. Acara ini resmi dibuka dan berlangsung dari 9 sampai 12 Oktober 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

JMFW sendiri merupakan acara pekan mode tahunan yang menampilkan karya terbaru dari brand pakaian muslim terbesar di Indonesia. Acara tahun ini menampilkan lebih dari 200 brand fashion muslim yang berasal dari desainer indonesia, dengan total 14 parade yang berjalan selama empat hari.

Pada hari kedua, tepatnya Parade 6 brand yang cukup familiar di kalangan pecinta fashion, diantaranya adalah ZM Zaskia Mecca, Kami, dan Benang Jarum.

Berikut tampilan saat peragaan Parade 6 Jakarta Muslim Fashion Week 2025 pada Kamis 10 Oktober 2024 di ICE BSD

1. ZM Zaskia Mecca

Tampilan Kasual dengan Gaya Modern. ZM merupakan sebuah brand fashion muslim yang berdiri sejak 2018 lalu. Pada parade kali ini, ZM menampilkan 10 model desain yang dipamerkan lewat peragaan busana (Fashion Show) dengan menyangkut 2 desainer, yaitu Tania Rania dan Angel Anggraini

Koleksi Jakarta Muslim Fashion Week. (Foto: Instagram @zeezeeshahab : ZM Zaskia Mecca)

Untuk memeriahkan parade kali ini, ZM turut mengundang dua orang muse cantik yaitu Fanny Fabriana dan zee zee shahab. serta diiringi dengan special performance dari Andien Aisyah yang tampil dalam balutan dari brand ZM Zaskia Mecca. 10 desain yang ditampilkan merupakan inspirasi dari Aksara Dayak, dengan perpaduan warna warna pastel seperti pink dan krem, serta motif pita yang memenuhi setiap balutan baju, membuat desain ini terlihat elegan dan mewah.

Tak hanya itu, ZM juga menampilkan beberapa model baju yang terbuat dari bahan sifon. Seperti gamis berwarna ungu, dan rok berwarna krem yang dijadikan sebagai luaran baju. Dengan paduan antara celana jeans dan blouse panjang membuat fashion show ZM kali ini terlihat lebih santai dan kasual.