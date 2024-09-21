Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Cewek Mirip Lolly, Siap Jadi Pengganti Anak Nikita Mirzani 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |13:16 WIB
Viral Perempuan Mirip Lolly. (Foto: TikTok)
ANAK Nikita Mirzani, Lolly, belakangan sukses bikin satu Indonesia heboh. Lini masa bahkan dipenuhi dengan sejumlah videonya ketika dijemput paksa oleh sang ibu, Nikita Mirzani. 

Sosial media juga dipenuhi dengan berbagai konten parodi aksi Lolly ketika membuat video klarifikasi dengan nada yang tinggi dan kata-kata kasar. Namun, dari sekian banyak konten, ada salah satu perempuan yang sukses mencuri karena konten parodinya saat meniru aksi Lolly. 

Pasalnya, tak hanya sukses menirukan aksi Lolly ketika marah-marah dan berkata kasar saat melakukan klarifikasi. Perempuan itu juga disebut-sebut memiliki wajah yang sangat mirip dengan Lolly. 

Viral Mirip Loly

Bahkan, hampir di semua konten di akun TikToknya, @Joanasajo20, wajah perempuan bernama Joana itu memang tampak sangat mirip dengan Lolly. Ia juga tampak menggunakan behel yang serupa dengan putri sulung Nikita Mirzani itu. 

Nah, selain membuat konten parodi meniru aksi Lolly ketika marah-marah di video klarifikasinya, Joana juga sukses viral dengan konten terbarunya. 

Meski hanya berupa konten video biasa yang kembali menampilkan wajah miripnya dengan Loli, ia turut menyematkan kalimat sindiran kepada anak artis berusia 17 tahun itu. 

Ia pura-pura mengancam akan menggantikan posisi Lolly jika ia memang tidak mau nurut dan menjadi anak Nikita Mirzani.  

“Loli lu mending nurut ama emak lu daripada nanti gua yang gantiin!!” ujar Joana, dalam keterangan postingannya.

 

Halaman:
1 2
      
