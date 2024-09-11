Resep Nasi Goreng Nanas, Kuliner Khas Thailand yang Sudah Mendunia

RESEP makan malam hari ini adalah nasi goreng nanas yang kerap hadir di restoran Thailand. Nasi goreng yang dihidangkan di atas nanas ini memang menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba.

Nah, jika Anda malas untuk pergi mencari kuliner Thailand ini, kenapa tidak coba berkreasi sendiri saja di rumah. Berikut resep dan caranya, seperti dilansir dari akun Cookpad Denny Lim, @cook_5050210.

Bahan-Bahan Utama

1 Buah Nanas Manis Ukuran Sedang

500 Gram Nasi Putih Matang

1 Potong Daging Dada Ayam Fillet

1 Mangkok Kecil Kismis

1 Mangkok Kecil Kacang Monyet

1 Ikat Daung Bawang Potong Kecil-Kecil (Opsional)

3 Butir Telur Ayam

Bumbu-Bumbu Untuk Marinasi Dada Ayam Fillet:

2 sdm Minyak Sayur

2 sdm Kecap Asin

1 Sendok Kecap Ikan

Bahan-Bahan Bumbu Pelengkap Nasi Goreng:

1 Bungkus Bumbu Nasi Goreng Nanas

2 sdm Minyak Untuk Menumis

3 sdm cabai Merah Bubuk

Potongan-Potongan Nanas (Jumlah Sesuai Selera)

Cara Membuat

1. Cuci potongan-potongan dada ayam fillet dengan air hingga bersih lalu masukan ke dalam wadah seperti mangkok

2. Marinasi Potongan-Potongan Ayam selama semalaman, gunakan kecap asin, kecap ikan dan minyak sayur

3. Kocok lepas 3 butir telur lalu panaskan minyam dalam wajan untuk membuat telur orak-arik. Masukan telur orak -orik ke dalam wadah

4. Belah nanas menjadi dua bagian saja agar bisa dijadikan tempat penyqjian nasi goreng nanas; keluarkan isinya dan taruh di dalam wadah

5. Panaskan minyak di dalam wajan lalu tumis ayam hingga matang dan wangi. Taruh di dalam wadah

6. Panaskan minyak di dalam wajan lalu tuangkan nasi dan masak kurang lebih 2 menit

7. Sebelum menambahkan 1 saset bumbu nasi goreng nanas khas Thailand jangan menambahkan garam, kaldu ataupun kecap asin sebab sudah asin

8. Tuangkan ayam,potongan-potongan nanas berserta telur ke dalam wajan lalu masak kurang lebih 10 menitan

9. Terakhir tambahkan kismis dan kacang monyet. Jika suka boleh tambahlan daun bawang dan tomat.

(Martin Bagya Kertiyasa)