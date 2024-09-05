Viral Perempuan Ini Dapat "Surat Cinta" dari Rekan Kerjanya, Isinya Bikin Syok

BAU badan dan bau ketiak memang menjadi topik yang populer belakangan ini. Hal ini lantaran adanya isu bau badan yang dimiliki oleh istri Kaesang Pangarep, yakni Erika Gudono.

Terlepas dari masalah tersebut, memang mereka yang memiliki bau badan rupaya tidak sadar dengan kondisi tersebut. Lantas, bagaimana jika salah satu rekan kerja Anda memiliki bau badan yang sangat menyengat dan mengganggu orang-orang di sekitar?

Tentu, menegur langsung bisa membuat cekcok bahkan perpecahan dalam tim kantor. Oleh karena itu, jarang sekali orang yang akan menegur secara terang-terangan pada rekannya yang bau badan.

Nah, ada cara yang mungkin bisa menjadi inspirasi Anda untuk menegur rekan kerja yang punya aroma tidak sedap. Salah satu caranya adalah dengan menulis surat dan mengirimkannya kepada yang bersangkutan.

Seperti apa yang dialami dengan Laras, dia menerima selembar surat yang diberikan oleh rekan kerjanya, bertuliskan peringatan dan teguran karena bau keteknya.

Sebuah postingan yang diunggah oleh akun instagram @kepoin_trending memperlihatkan sebuah foto surat yang bertuliskan “Sebelumnya mohon maaf yaa Laras…. Mulai besok, kalo berangkat kerja, dari rumah pakai, deodorant, jangan pake parfum aja yaa… Terima kasih”.