Indra Bruggman Idap Hipertiroid, Ngaku Kurang Percaya Diri

INDRA Bruggman tengah berjuang melawan penyakit hipertiroid yang diidapnya selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan harus menjalani operasi kantung mata di Korea Selatan.

Kepada awak media, bintang sinetron Jinny Oh Jinny itu juga mengaku kurang percaya diri sebelum melakukan operasi.

"Oh iya, iya, orang banyak yang nanya 'Indra kayaknya kecapekan ya? Indra kayaknya nggak tidur ya?' Terus juga kita nggak bisa ngambil kerjaan di dunia entertainment karena ya gimana kita bisa tampil kalau mata kita kayak orang ngantuk, perih gitu lho," kaya Indra Brugmann di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kayak sekarang aja saya kalau buka kacamata nih, mata saya tuh perih," katanya.