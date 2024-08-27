Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Mahalini dalam Balutan Dress Penuh Payet, Bikin Netizen Terpesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |20:04 WIB
OOTD Mahalini dalam Balutan Dress Penuh Payet, Bikin Netizen Terpesona
OOTD Mahalini dengan Kebaya Payet. (Foto: Instagram)
PENAMPILAN Mahalini di atas panggung kerap mencuri perhatian publik. Outfitnya selalu terlihat stylish dengan berbagai tema.

Seperti pada penampilan terbarunya, Mahalini tampil dalam balutan dress full payet. Dress bernuansa navy ini membuat tampilannya terlihat elegan. Berikut ulasannya dari Instagram @dhirmanputra.

Tampil elegan
Mahalini
Potret Mahalini dalam balutan dress payet warna navy. Dress rancangan fashion desainer Diana M Putri membuatnya makin elegan. Terlihat dress itu memiliki model tali asimetri yang memberi kesan mewah. Bagian dada dan bahu mulus Mahalini pun makin terpancar.

"Cantiknya Masyaallah banget," kata @mylinz***

Makeup flawless
Mahalini
Istri dari Rizky Febian ini menggunakan polesan makeup flawless. Dia menggunakan makeup nuansa nude dengan tampil mata smokey eye Sementara itu rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

"Waduh keren banget," tambah @allabout***

 

