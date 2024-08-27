OOTD Mahalini dalam Balutan Dress Penuh Payet, Bikin Netizen Terpesona

PENAMPILAN Mahalini di atas panggung kerap mencuri perhatian publik. Outfitnya selalu terlihat stylish dengan berbagai tema.

Seperti pada penampilan terbarunya, Mahalini tampil dalam balutan dress full payet. Dress bernuansa navy ini membuat tampilannya terlihat elegan. Berikut ulasannya dari Instagram @dhirmanputra.

Tampil elegan



Potret Mahalini dalam balutan dress payet warna navy. Dress rancangan fashion desainer Diana M Putri membuatnya makin elegan. Terlihat dress itu memiliki model tali asimetri yang memberi kesan mewah. Bagian dada dan bahu mulus Mahalini pun makin terpancar.

"Cantiknya Masyaallah banget," kata @mylinz***

Makeup flawless



Istri dari Rizky Febian ini menggunakan polesan makeup flawless. Dia menggunakan makeup nuansa nude dengan tampil mata smokey eye Sementara itu rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

"Waduh keren banget," tambah @allabout***