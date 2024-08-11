Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Erika Carlina Berbikini Cherry di Pantai, Bikin Netizen Kepincut 

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |09:08 WIB
Pesona Erika Carlina Berbikini Cherry di Pantai, Bikin Netizen Kepincut 
Potret Erika Carlina Berbikini. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEMILIKI paras dan aura yang memukau membuat Erika jadi salah satu influencer yang digandrungi para netizen. Erika Carlina selalu tampil cantik memesona dengan kulit eksotisnya.

Baru-baru ini, bintang film Srimulat: Hil Yang Mustahal itu bikin netizen terpana dengan pose menggodanya di pinggir pantai. Dengan bikini yang menawan, wanita 30 tahun ini bikin netizen kepincut dengan pose indahnya.

Kecantikan dan aura Erika Carlina ini jelas bikin netizen klepek-klepek dibuatnya. Ia juga tak segan memerlihatkan body goals yang jadi impian para wanita. Penasaran, seperti apa pose menggoda Erika Carlina di tepi pantai? Yuk simak potretnya dari Instagram, @eri.carl.

Pose Menggoda di Pinggir Pantai
Erika Carlina
Erika tampil menawan dan menggoda saat bergaya manja di pinggir pantai ini. Terlihat ia mengenakan bikini dengan motif cheri dan semakin memberikan kesan hot pada posenya.

Eeika duduk di tengah hamparan pasir putih dan pemandangan laut yang indah. Ia juga membiarkan rambut panjangnya tergerai menambah pesona kecantikannya.

Pamer Body Goals
Erika Carlina
Tak cuma berparas cantik, Erika juga memiliki body goals impian para wanita. Pose menggoda ini jadi kesempatan Erika untuk pamer body goals yang memukau.

Terlihat bentuk tubuh Erika yang ramping ini jadi dambaan kaum hawa untuk bisa memiliki body goals se-ideal Erika Carlina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
