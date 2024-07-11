100 Kata-Kata Bio IG Singkat, Keren, Bagus dan Berkelas

ADA 100 kata-kata biodata Instagram (IG) singkat, keren, bagus dan berkelas bisa Anda coba gunakan. Beberapa kata ini membuat pengguna bisa mendapatkan jumlah followers yang tinggi.

Adapun memiliki biodata bergaya unik untuk profil Instagram adalah penting. Sebab, membuat profil tersebut menarik dan, pada saat yang sama menunjukkan kepribadian Anda.

Berikut 100 kata-kata biodata Instagram (IG) singkat, keren, bagus dan berkelas:

1. Hello Im Risa. Living vicariously through myself (Hidup secara perwakilan melalui diriku sendiri).

2. I Help Women Make Millions Online (Saya bisa menghasilkan jutaan secara online)

3. The road to success is always under construction (Jalan menuju kesuksesan perlu dibangung lebih awal)

4. Lose your dreams, and you will lose your mind (Jangan kehilangan impianmu karena bisa membuat akal sehat menurun)

5. Happiness depends upon ourselves (Kebahagiaan tergantung pada diri sendiri)

6. Believe you can, and you’re halfway there (Percayalah bahwa Anda hampir sampai dalam kesuksesan).

7. I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done (Jangan pernah menyesali apa yang sudah dilakukan tapi tetaplah lakukan yang terbaik)

8. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop (Memasuki dunia yang luas)

9. Nothing can dim the light which shines from within ( Tidak ada yang bisa meredupkan cahaya yang bersinar dari dalam)

10. Never dull your shine for somebody else ( Jangan pernah menumpulkan kilaumu demi orang lain)

11. Never apologize for what you feel. It’s like saying sorry for being real ( angan pernah meminta maaf atas apa yang Anda rasakan. Ini seperti meminta maaf karena menjadi nyata)

12. You become what you believe (Selalu meyakini apa yang kamu percaya)

13. Imagination is more important than knowledge (Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan)

14. You miss 100% of the shots you don’t take (Anda melewatkan 100% bidikan yang tidak Anda ambil).

15. Currently saying yes to new adventures (Mari Berpetualang baru)

16. Just still smile. That’s my life (Tetaplah tersenyum, itulah hidup).

17. Positive vibes only (Hanya getaran positif)

18. Life enthusiast (Penggemar kehidupan)

19. Photography lover (Penggemar fotografi)

20. Soul searcher (Pencari jiwa)

21. Dreamer and doer (Pemimpi dan pekerja keras)

22. Adventure awaits (Petualangan menanti)

23. Spread kindness (Sebarkan kebaikan)

24. Living life to the fullest (Hidup dengan penuh semangat)

25. Believer in magic (Pengikut keajaiban)

26. It won’t be easy, but always try to do what’s right (Ini bukan hal yang mudah tapi mencoba untuk lebih baik)

27. Dream big, work hard, stay focused. (Bermimpi besar, bekerja keras, tetap fokus)

28. Wanderlust at heart, adventure seeker. (Merindukan petualangan, pencari petualangan)

29. Coffee lover and bookworm. (Pecinta kopi dan kutu buku)

30. Living life one adventure at a time. (Menikmati hidup satu petualangan pada satu waktu)

31. Blessed and grateful. (Diberkati dan bersyukur)

32. Smile often, love always. (Senyumlah sering, cintailah selalu)

33. Travel addict and photography enthusiast. (Penikmat perjalanan dan penggemar fotografi)

34. Positive mind, positive vibes. (Pikiran positif, getar positif)

35. Adventure awaits, let's explore. (Petualangan menanti, mari kita jelajahi)

36. Be kind, spread love. (Jadilah baik, sebarkan kasih)

37. Beach lover, sunset chaser. (Pencinta pantai, pengejar matahari terbenam)

38. Music in my soul, rhythm in my heart. (Musik dalam jiwaku, irama dalam hatiku)

39. Dreamer, believer, achiever. (Berpikir, percaya, meraih)

40. Nature seeker, outdoor enthusiast. (Pencari alam, penggemar kegiatan di luar ruangan)

41. Adventure is calling, I must go. (Petualangan memanggil, aku harus pergi)

42. Making memories around the world. (Menciptakan kenangan di seluruh dunia)

43. In love with the journey, not just the destination. (Jatuh cinta dengan perjalanan, bukan hanya tujuannya)

44. Wanderer with a wild heart. (Pengembara dengan hati yang liar)

45. Chasing dreams and catching flights. (Mengejar mimpi dan menangkap penerbangan)

46. Living for the moments that take your breath away. (Hidup untuk momen yang membuatmu terpaku)

47. Adventure soul with a gypsy spirit. (Jiwa petualangan dengan semangat gadis

48. Finding beauty in every little thing. (Menemukan keindahan dalam setiap hal kecil)

49. Born to explore, forced to work. (Dilahirkan untuk menjelajah, terpaksa bekerja)

50. Creating my own sunshine. (Menciptakan sinar matahari sendiri)