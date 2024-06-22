Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Pemain Catur Cantik Anna Rudolf, Tampil Seksi dengan Body Goals

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |06:07 WIB
6 Potret Pemain Catur Cantik Anna Rudolf, Tampil Seksi dengan Body Goals
Pemain Catur Cantik Anna Rudolf. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANNA Rudolf adalah seorang International Master, dan selebriti catur asal Hungaria. Dia pun telah menjadi Grandmaster dan komentator kelas dunia, dan juga streamer.

Anna tercatat telah memenangkan Kejuaraan Cepat Junior Eropa dan telah menjadi juara wanita Hungaria sebanyak tiga kali. Kini dia menjadi streamer di Twitch dan secara teratur mengunggah konten di saluran YouTube-nya. 

Rudolf mulai bermain catur pada usia empat tahun, kini dia pun menjadi grandmaster cantik. Tidak heran jika banyak yang mampir ke streamnya, lantaran pesonanya yang tidak terbantahkan. Nah, berikut beberapa potret cantiknya seperti dilansir dari akun Instagramnya @annarudolf_chess.

Pose Cantik di Depan Papan Catur
Anna Rudolf
Postingan ini terinspirasi dari serial Netflix “The Queen's Gambit”. Terlihat Anna mengenakan dress kuning tanpa lengan dan rambutnya yang dipotong sepundak. Lalu berpose tersenyum sambil memegang salah satu catur.

Pose di Pinggir Pantai
Anna Rudolf
Pada postingan selanjutnya Anna terlihat mengenakan baju crop bermotif bunga dan celana denim cargo. Ditambah topi fedora yang terbuat dari kayu. Lalu terlihat ia tidak mengenakan sepatu atau sandal.

 

Halaman:
1 2 3
      
