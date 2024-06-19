Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Tips Aktif Olahraga Usai Idul Adha

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:00 WIB
4 Tips Aktif Olahraga Usai Idul Adha
Tips olahraga usai Idul Adha. (Foto: Freepik.com)
USAI Idul Adha banyak masyarakat mendapat bagian daging dan siap diolah jadi santapan lezat. Berbagai menu masakan olahan daging seperti sate, sop, gulai, dendeng dan sebagainya memang begitu sedap di lidah.

Setelah makan enak ini, ada baiknya Anda kembali aktif berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh setelah mengonsumsi aneka olahan daging. Jangan mager, ada beberapa cara mudah dan simple yang bisa Anda lakukan bila mulai malas kembali berolahraga. Selain mengembalikan semangat, cara ini juga baik untuk mood Anda sebelum bergerak.

Berikur informasi tips aktif olahraga setelah Idul Adha, menlansir berbagai sumber, Rabu (19/6/2024).

1. Luangkan Waktu

Cara pertama ialah meluangkan waktu untuk olahraga. Usai Idul Adha, biasanya kita ingin banyak bersantai dan menghabiskan waktu liburan. Cobalah luangkan waktu untuk berolahraga. Cara ini membuat Anda terpacu untuk tetap bergerak dan olahraga setelah Idul Adha.

Olahraga

2. Mulai Perlahan

Memulai olahraga yang baik ialah dengan perlahan-lahan. Ada baiknya Anda tak langsung memulai gerakan berat. Mulai lah dengan kegiatan yang sederhana seperti jalan kaki, atau peregangan. Cara ini lebih efektif dan sehat. Jika langsung memulainya dengan jenis olaharga yang berat, tubuh akan kaget dan bisa berdampak buruk bagi kesshatan.

3. Jangan Terlalu Berat

Memilih jenis olahraga yang pas juga perlu dilakukan. Pilih jenis olahraga yang mudah dan menyenangkan. Hindari jenis olahraga yang terlalu berat dan menguras tenaga. Coba untuk mendengarkan tubuh agar bisa menyesuaikan olahraga yang tepat.

