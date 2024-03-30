5 Rest Area Terbaik di Jalur Mudik Lebaran 2024, Bisa Rehat Sambil Healing

SEBANYAK 193,6 juta orang diprediksi bakal melakukan mudik Lebaran 2024 dengan berbagai jenis transportasi. Bagi yang menggunakan mobil pribadi, tampaknya wajib untuk mampir di rest area terbaik yang ada di sepanjang jalur mudik.

Seperti diketahui, rest area merupakan tempat untuk melepas lelas setelah puluhan hingga ratusan kilometer berkendara. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas, seperti toilet, tempat beribadah, rumah makan, dan sebagainya.

Saat ini, rest area bukan hanya sekadar dijadikan tempat untuk beristirahat, tapi juga bisa untuk berwisata dan mengabadikan momen.

Pasalnya, pemerintah memanfaatkan bangunan bersejarah dan juga membuat desain yang menyerupai mall.

Berikut daftar rest area terbaik berdasarkan nilai sejarah dan desainnya yang ada di Tol Trans Jawa:

1. Rest Area KM 456, Jalan Tol Semarang-Solo

Terkenal dengan sebutan Rest Area Pendopo, rest area ini bisa dikatakan terunik dan termegah di Tol Trans Jawa.

(Foto: dok. Evan Ericssen)

Selain itu, rest area ini memiliki 'Sky Bridge' atau jembatan penghubung antara bangunan rest area di ruas kanan dan ruas kiri jalan tol, sehingga menambah kemegahannya.

Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah dan gunung yang indah. Udaranya yang segar dapat membantu pengendara melepaskan penat mereka saat perjalanan. Bangunan di rest area KM 456 ini sekilas seperti arsitektur estetik yang terlihat di mall.

2. Rest Area KM 260B, Jalan Tol Pemalang-Pejagan

Ini merupakan lokasi bersejarah yang dulunya bekas pabrik gula Banjaratma. Maka rest area ini juga dikenal dengan nama 'Rest Area Heritage-Banjaratma'. Di sana, pengunjung akan ditawari spot unik dari sisa-sisa bangunan tersebut.

Selain memiliki tempat makan yang beragam, rest area ini juga memiliki spot foto menarik, seperti tungku dan mesin gilas bekas pabrik gula, hingga wahana permainan seluncuran warna-warni yang disebut “Srodotan Donat”.

(Foto: dok. Dan World)

Tak kalah menariknya, di rest area ini juga ada pusat belanja UMKM Batik dan makanan asli Jawa Tengah. Di sana juga terdapat masjid yang desainnya terlihat seperti sebuah benteng karena menggunakan dinding yang disusun dari batu bata merah.

3. Rest Area KM 429, Jalan Tol Semarang-Solo

Pemudik yang berkunjung ke Rest Area KM 429 tak perlu risau karena memiliki banyak fasilitas dan berbagai macam kuliner khas daerah.

Para pemudik dapat menikmatinya sembari melihat pemandangan panorama gunung Ungaran.

Di rest area ini juga memiliki masjid megah dengan kubah modern bulat berwarna merah dan corak kuning emas. Pada 2019, Kementerian PUPR memberikan gelar sebagai “Rest Area Terbaik” yang memiliki fasilitas lengkap, salah satunya terdapat studio mini sebagai pusat informasi.