Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Antisipasi Lonjakan Wisatawan saat Long Weekend, Kebun Raya Bali Tambah Jumlah Loket

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:10 WIB
Antisipasi Lonjakan Wisatawan saat <i>Long Weekend</i>, Kebun Raya Bali Tambah Jumlah Loket
Kebun Raya Bali, Bedugul (Foto: Instagram/@nowbalimag)
A
A
A

LIBUR panjang long weekend Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk pergi liburan.

Nah, salah satu destinasi keluarga di Bali, yakni Kebun Raya Bali kerap jadi tujuan favorit pelancong saat libur panjang tiba.

Kebun Raya Bali yang berlokasi di Bedugul, Kabupaten Tabanan melakukan penambahan jumlah loket karena diprediksi jumlah kunjungan wisatawan akan membeludak.

“Kalau hari biasa hanya tersedia dua loket, pada momen ini menjadi tiga. Letaknya berada di jalur masuk mobil, skema ini berlaku untuk empat hari berturut-turut dalam minggu ini,” kata General Manager Kebun Raya Bali, Tito Triputra dalam keterangannya kepada MNC Portal, Sabtu (10/2/2024).

Kebun Raya Bali

(Foto: Instagram/@nowbalimag)

Berdasarkan data pada 2023, rata-rata jumlah kunjungan per hari mencapai sekitar 1.000 orang untuk hari biasa dan melonjak hingga 3.000 orang saat akhir pekan. Jumlah kunjungan tertinggi tercatat mencapai 11.000 orang pada perayaan tahun baru 2024.

Pencapaian itu melesat dibandingkan momentum akhir tahun 2022 mencapai 3.000 pengunjung dalam sehari, saat akhir pekan.

Selain itu, tempat wisata ini juga menyediakan penyewaan fasilitas di lokasi, seperti sepeda anak, sepeda listrik, dan mainan anak.

“Fasilitas ini untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi dan menikmati keindahan Kebun Raya Bali dengan fasilitas yang ada,” tutur Tito

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement