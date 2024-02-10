Antisipasi Lonjakan Wisatawan saat Long Weekend, Kebun Raya Bali Tambah Jumlah Loket

LIBUR panjang long weekend Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk pergi liburan.

Nah, salah satu destinasi keluarga di Bali, yakni Kebun Raya Bali kerap jadi tujuan favorit pelancong saat libur panjang tiba.

Kebun Raya Bali yang berlokasi di Bedugul, Kabupaten Tabanan melakukan penambahan jumlah loket karena diprediksi jumlah kunjungan wisatawan akan membeludak.

“Kalau hari biasa hanya tersedia dua loket, pada momen ini menjadi tiga. Letaknya berada di jalur masuk mobil, skema ini berlaku untuk empat hari berturut-turut dalam minggu ini,” kata General Manager Kebun Raya Bali, Tito Triputra dalam keterangannya kepada MNC Portal, Sabtu (10/2/2024).

(Foto: Instagram/@nowbalimag)

Berdasarkan data pada 2023, rata-rata jumlah kunjungan per hari mencapai sekitar 1.000 orang untuk hari biasa dan melonjak hingga 3.000 orang saat akhir pekan. Jumlah kunjungan tertinggi tercatat mencapai 11.000 orang pada perayaan tahun baru 2024.

Pencapaian itu melesat dibandingkan momentum akhir tahun 2022 mencapai 3.000 pengunjung dalam sehari, saat akhir pekan.

Selain itu, tempat wisata ini juga menyediakan penyewaan fasilitas di lokasi, seperti sepeda anak, sepeda listrik, dan mainan anak.

“Fasilitas ini untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi dan menikmati keindahan Kebun Raya Bali dengan fasilitas yang ada,” tutur Tito