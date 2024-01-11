Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dinkes Provinsi Banten Dukung Peresmian Radioterapi dengan Teknologi Terkini

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:30 WIB
Dinkes Provinsi Banten Dukung Peresmian Radioterapi dengan Teknologi Terkini
Peresmian radiologi dan onkologi terkini. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERDASARKAN data Globocan pada 2020 terdapat 396.314 kasus terjadinya kanker di Indonesia dengan kematian sebesar 234.511 orang. Oleh karena itu, saat ini terdapat tiga jenis penanganan kanker yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko pertumbuhan kanker yaitu dengan kemoterapi, pembedahan, dan radioterapi.

Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr dr Hj Ati Pramudji Hastuti, MARS mengatakan pihaknya berterima kasih karena telah menghadirkan layanan radioterapi di salah satu rumah sakit di wilayah Tangerang.

“Kami atas Pemerintah Provinsi Banten benar-benar berterima kasih dengan hadirnya layanan radiotherapy yang ada di Rumah Sakit Primaya (Tangerang). Proses yang cukup panjang untuk bisa menghadirkan layanan ini tentu menjadi apresiasi buat kami,” kata Dinkes Ati, dikutip dalam acara Peresmian Layanan radiologi Teknologi Terkini, di RS Primaya Hospital Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kamis (11/1/2024).

Menurutnya, atas dasar tersebut baik pemerintah pusat, provinsi, dan kota saat ini menjadi konsen terhadap layanan penyakit tidak menular khususnya di wilayah Banten. Sebab, pada beberapa kasus kesakitan dan kematian yang saat ini terjadi, adanya pergeseran angka kesakitan, yang awalnya diakibatkan penyakit menular, kini bergeser menjadi penyakit tidak menular.

Peresmian radiologi dan onkologi

Halaman:
1 2
      
