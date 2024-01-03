5 Potret Seragam Pramugari Maskapai Asing yang Paling Seksi

PRAMUGARI maskapai baik asing maupun lokal memang menjadi salah satu kru yang bisa menyelamatkan nyawa Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka akan bertugas untuk memandu penumpang, dan tidak boleh panik meskipun nyawa sudah di ujung tanduk.

Hal inilah yang terjadi pada kecelakaan di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Saat itu, pesawat Airbus A350 Japan Airlines yang membawa 379 penumpang dan awak pesawat terbakar hebat. Beruntung tidak ada penumpang yang meninggal, lantaran tindakan cepat para pramugari menuntun para penumpang keluar dengan selamat dari pesawat.

Memang, terlepas dari tugasnya untuk membantu para penumpang mereka pun harus tampil anggun dan estetik. Oleh karena itu, desain seragam pramugari memang kerap fashionable dan terkadang seksi. Nah, berikut beberapa potret seragam pramugari yang dianggap seksi.

Cathay Pacific

Cathay Pacific merupakan salah satu maskapai penerbangan terbaik di Asia dan telah memenangkan banyak penghargaan. Maskapai asal Hong Kong ini memiliki pramugari yang netral gender. Alih-alih mempekerjakan model profesional, Cathay memutuskan untuk menampilkan pramugarinya di atas catwalk.

Pada tahun 2014, pramugari Cathay Pacific mengeluhkan seragam mereka yang terlalu terbuka. Mereka bilang blusnya terlalu pendek dan roknya terlalu ketat, sehingga mendapat banyak perhatian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pada tahun 2018, Cathay Pacific memperbolehkan awak kabin perempuan untuk mengenakan celana.

Etihad Airways

Etihad adalah salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Maskapai asal UEA ini juga terkenal dengan pramugarinya yang cantik dan seksi. Etihad Airways hanya memperbolehkan pramugari mengenakan rok selama bekerja di penerbangan agar lebih feminim.

Skymark Airlines

Maskapai penerbangan yang berbasis di Tokyo, Jepang ini menimbulkan kehebohan ketika memperkenalkan rok mini ringan sebagai seragam resmi pramugari selama masa uji coba enam bulan pada tahun 2014. Federasi Pramugari Jepang mengkritik praktik tersebut, dengan mengatakan hal itu dapat mengganggu pramugari yang menggunakannya.