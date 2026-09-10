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Profil Kamila Andini, Sutradara Film Empat Musim Pertiwi yang Terinspirasi dari Bromo

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |14:05 WIB
Profil Kamila Andini, Sutradara Film Empat Musim Pertiwi yang Terinspirasi dari Bromo
Kamila Andini . (Foto: dok Instagram/kamilandini)
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JAKARTA - Profil Kamila Andini menarik untuk diulas di tengah persiapan tayang film terbarunya, Empat Musim Pertiwi. Kamila Andini dikenal sebagai sutradara perempuan Tanah Air yang tertarik pada isu-isu sosial budaya, kesetaraan gender, dan isu lingkungan, sehingga menjadi inspirasi dalam beberapa karyanya.

Lahir di Jakarta pada 6 Mei 1986, Kamila Andini merupakan anak dari sutradara Indonesia, Garin Nugroho dan Riani Ikaswati. Ia menamatkan kuliahnya di Deakin University, Australia, jurusan Sosiologi dan Media Arts pada 2008. Pada 2012, Kamila menikah dengan sutradara Ifa Isfansyah dan kini telah memiliki dua orang anak. Menjadi ibu, tak menyurutkan semangat Kamila untuk tetap berkarya.

Perjalanan Karier Kamila Andini

Meski lahir membawa darah seniman, Kamila tetap meniti jalan kariernya dari nol. Debut penyutradaraannya dimulai pada film Rahasia Dibalik Cita Rasa pada 2002. Ia juga pernah berperan sebagai pengarah video musik untuk grup band Ungu dan Slank, serta dokumenter tentang musik dan laut. Pada 2009, Kamila terjun bersama ayahnya untuk menyutradarai film Generasi Biru tentang band Slank. 

Namanya mulai dikenal publik saat dia menyutradarai film layar lebar The Mirror Never Lies pada 2011 yang membawanya menyabet penghargaan untuk Cerita Asli Terbaik dan Penghargaan Khusus Sutradara Pendatang Baru FFI. Sejak saat itu, Kamila terus aktif melahirkan karya dan beberapa karyanya meraih penghargaan. 

Pada 2026, Empat Musim Pertiwi jadi film terbaru Kamila yang akan tayang dengan menampilkan panorama Bromo. Bromo adalah inspirasi awal film tersebut yang menurutnya punya tekstur empat musim dalam satu bentang alam, meski Indonesia tidak mengenal empat musim. Proses pembuatan film tersebut memakan waktu sekitar 9 tahun. 

Filmografi

  • Rahasia Dibalik Cita Rasa - 2002
  • The Mirror Never Lies - 2011
  • Sendiri Diana Sendiri - 2015
  • Aach... Aku Jatuh Cinta! - 2016
  • Memoria - 2016
  • Moon Cake Story - 2017
  • Sekala Niskala - 2017
  • Sekar - 2018
  • Mountain Song - 2019
  • Yuni - 2021
  • Losmen Bu Broto - 2021 
  • Before, Now & Then (Nana) - 2022
  • Layar - 2023
  • Empat Musim Pertiwi - 2026

(Agustina Wulandari )

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