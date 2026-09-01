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Kapan Waktu Terbaik untuk Berhubungan Seks? Ternyata Bukan Malam Hari

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |02:15 WIB
Kapan Waktu Terbaik untuk Berhubungan Seks? Ternyata Bukan Malam Hari
Kapan Waktu Terbaik untuk Berhubungan Seks? Ternyata Bukan Malam Hari (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Malam hari selama ini kerap dianggap sebagai waktu ideal untuk berhubungan seks. Namun, perubahan hormon sepanjang hari ternyata dapat memengaruhi energi, suasana hati, dan respons seksual seseorang. Karena itu, waktu terbaik untuk bercinta bisa saja bukan menjelang tidur.

Pakar Hormon yang juga pendiri Floliving, Alisa Vitti menyebut, ternyata pukul 15.00 adalah salah satu waktu yang dapat dipertimbangkan pasangan untuk berhubungan seks, demikian dilansir dari laman The Healthy

Hormon Perempuan

Pada waktu tersebut, menurut Vitti, kadar kortisol pada wanita masih cukup tinggi sehingga dapat membantu menjaga energi. Sementara itu, kadar testosteron pria mulai menurun sehingga dinilai dapat membuat mereka lebih terhubung secara emosional dengan pasangan, demikian dilansir dari laman The Heathy.

Meski demikian, kondisi hormonal setiap orang berbeda. Karena itu, pasangan disarankan memperhatikan pola energi dan kondisi tubuh masing-masing untuk menemukan waktu yang paling nyaman.

Selain sore hari, pagi hingga menjelang siang juga disebut sebagai waktu yang potensial untuk aktivitas seksual. Kadar testosteron pria cenderung lebih tinggi setelah tidur sehingga dapat meningkatkan gairah dan respons seksual.

Vitti menilai pemahaman terhadap perubahan hormon dapat membantu pasangan menentukan waktu yang lebih sesuai untuk berhubungan seks.

Pada akhirnya, tidak ada satu waktu yang berlaku untuk semua pasangan. Faktor seperti tingkat energi, suasana hati, kesibukan, kualitas tidur, serta kenyamanan bersama tetap menjadi pertimbangan utama untuk mendapatkan pengalaman seksual yang menyenangkan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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