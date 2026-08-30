Viral! Effort Bule Amerika Temui Pujaan Hatinya di Maluku, Habiskan Rp21 Juta dan 4 Kali Transit

JAKARTA - Video viral di media sosial seorang Warga Negara Amerika Serikat menemui kekasihnya di Maluku. Keseriusannya pada wanita pujaannya itu dibuktikan dengan perjuangannya yang luar biasa.

Pria bernama Keiyden ini rela merogoh kocek USD1200 atau setara Rp21 juta dan empat kali transit penerbangan demi bertemu keluarga pacarnya. Nona Ambon yang sukses menaklukkan hatinya tersebut bernama Arum. Dalam pertemuan tersebut, Arum tampak malu-malu bersama kekasihnya.

Berlanjut ke Proses Pertunangan

Dalam video tampak Keiyden memakai peci dan batik. Ia memantapkan dirinya untuk ikut kepercayaan Arum dan menjadi mualaf.

Ternyata kisah cinta Keiyden dan Arum tak sampai di situ. Bukan sekadar cinta yang tampak manis di awal, namun kisah ini semakin panjang hingga ke tahap pertunangan yang telah dilangsungkan pada 18 Agustus 2026.

Ramai Pujian Netizen

Video viral tersebut dibagikan oleh akun TikTok mega.mustika4696. Banjir pujian dari netizen tentang kisah kasih beda negara ini. Saking viralnya video tersebut disukai oleh lebih dari 900 ribu netizen serta dibagikan sebanyak 75 ribu kali.

Semoga Keiyden dan Arum hidup bahagia selamanya ya!

(Agustina Wulandari )

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