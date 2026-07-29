Soft Decluttering: Bikin Rumah Lebih Rapi dengan Beres-beres Santai

JAKARTA - Pernah merasa barang menumpuk di rumah? Bukannya menyisakan ruang yang nyaman, justru malah terasa sumpek.

Saat kamu mau memilih dan menyingkirkan sebagian, rasanya terlalu capek dan bikin lelah. Akhirnya kamu mengurungkan niat untuk merapikannya lagi.

Melansir The Optimist Daily, penata rumah profesional Jane Abrahams dan Wendy Trunz mengatakan, cara merapikannya bukan dengan membongkar semua barangmu secara agresif. Melainkan dengan cara yang lebih lembut.

Mereka menyebutnya "soft decluttering" atau beres-beres santai, sebuah metode yang dibangun dari tugas-tugas kecil tanpa tekanan yang menumpuk.

Jadi, Mulai Dari Mana?

Ilustrasi merapikan dapur. (Foto: dok Magnific)

Kamu bisa mulai soft decluttering dari ruangan yang kamu lewati setiap hari, di mana perubahan kecil bisa langsung terasa.

Area pintu masuk adalah titik awal. Ruangan ini gampang dilihat dan dipakai setiap hari, jadi dampaknya bisa langsung terasa. Menaruh jaket, tas, dan sepatu pada tempatnya hanya butuh beberapa menit, dan menjadikannya kebiasaan rutin akan mencegah barang-barang menumpuk lagi.

Selanjutnya dapur. Dapur adalah pusat rumah, dan kulkas menyimpan banyak makanan. Luangkan waktu 10 menit setiap minggu untuk membuang makanan kedaluwarsa, botol saus yang sudah kosong, dan sisa makanan lama bisa mengurangi sampah sekaligus menghilangkan stres ringan saat harus mencari barang di kulkas yang penuh.

Laci serbaguna dan sudut-sudut penyimpanan juga patut dibereskan lebih awal. Pakai beberapa wadah kecil yang dikelompokkan sesuai jenisnya supaya laci yang berantakan jadi lebih gampang dipakai dan dirawat.

Mobil juga jadi tempat yang sering disinggahi. Dalam waktu 10 menit kamu bisa membuang sampah, membawa masuk barang yang seharusnya ada di rumah, dan untuk menata barang yang memang tetap di mobil.

Jangan lupa juga untuk bersihkan ponsel. Pasang pengatur waktu (timer) 10 menit untuk menghapus aplikasi yang tidak dipakai, membersihkan email, atau menghapus tangkapan layar (screenshot) lama. Batas waktu ini membuat tugasnya punya titik akhir yang jelas, jadi kamu tidak kebablasan.

(Agustina Wulandari )

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