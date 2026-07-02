Mitos atau Fakta: Ukuran Penis Berpengaruh ke Kepuasan Perempuan

JAKARTA – Banyak orang percaya bahwa ukuran penis menjadi faktor utama yang menentukan kepuasan seksual perempuan. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepuasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan semata-mata ukuran penis.

Secara anatomi, panjang rata-rata penis saat ereksi berkisar antara 12 hingga 14 sentimeter. Perlu diketahui, ukuran penis saat tidak ereksi (flaccid) tidak dapat dijadikan patokan untuk memperkirakan ukurannya ketika ereksi. Penis yang tampak kecil saat lemas justru dapat mengalami peningkatan ukuran yang lebih besar dibandingkan penis yang sudah terlihat besar dalam kondisi tidak ereksi.

Sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa penis baru dikategorikan berukuran kecil atau mikropenis apabila panjangnya kurang dari sekitar 7,5 sentimeter saat ereksi, setelah dilakukan pengukuran sesuai standar medis.

Lalu, bagaimana dengan lingkar penis? Faktanya, vagina merupakan organ yang elastis sehingga mampu menyesuaikan dengan berbagai ukuran penis. Selain itu, bagian vagina yang memiliki sensitivitas tertinggi berada pada sepertiga bagian luar, sehingga panjang penis bukanlah faktor utama yang menentukan kenikmatan seksual.

Organsme Perempuan

Para ahli juga menekankan bahwa sebagian besar perempuan tidak mencapai orgasme hanya melalui penetrasi. Berbagai penelitian menunjukkan sekitar 70–80 persen perempuan membutuhkan stimulasi klitoris, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai orgasme.

Dengan demikian, kepuasan seksual lebih dipengaruhi oleh komunikasi dengan pasangan, keintiman emosional, teknik bercinta, foreplay, serta perhatian terhadap kebutuhan masing-masing pasangan dibandingkan ukuran penis semata.

Singkatnya, ukuran penis bukan penentu utama kepuasan perempuan. Hubungan seksual yang sehat dan memuaskan lebih bergantung pada kualitas interaksi, rasa saling percaya, serta kemampuan pasangan memahami kebutuhan satu sama lain.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.