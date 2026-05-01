Tri Yulia Rizki Ananda Sabet Penghargaan di Women's Inspiration Award 2026, Bertekad Hapus Stunting di Sumsel Lewat MBG

KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatra Selatan, Tri Yulia Rizki Ananda, menyabet penghargaan di Women's Inspiration Awards 2026 berkat dedikasinya mengawal kebutuhan gizi bagi anak-anak. Lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG), Tri mengamplifikasi program nasional tersebut untuk memastikan anak-anak di Sumsel terhindar malnutrisi.

Tri menyabet penghargaan untuk kategori Woman of Social Impact. Penghargaan ini didedikasikan untuk sosok perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang menggerakkan perubahan sosial di lingkungannya.

"Alhamdulillah, harapan ke depannya, saya berharap dengan adanya award ini, ini untuk anak-anak Indonesia, semoga tidak ada lagi stunting di Indonesia ini, gizi anak-anak terpenuhi," kata Tri usai menerima penghargaan Women's Inspiration Awards yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis 30 April 2026.

Bagi Tri, mengelola program MBG bukan perkara mudah. Sebab, pergerakan sosial menyajikan makanan bernutrisi bagi anak bangsa diwarnai beragam pro-kontra.

Di sisi lain, kebutuhan gizi untuk anak bangsa mesti terus dilakoni. Di balik kontrakan program MBG, masih banyak anak-anak yang membutuhkan intervensi negara untuk sesuap pangan yang bernutrisi.

Perlu diketahui, sejak September 2025 hingga awal 2026, GAPEMBI Sumsel yang melibatkan Tri telah membina sebanyak 150 SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Jumlah dapur-dapur MBG digadang-gadan akan terus bertambah demi memastikan cakupan program gizi nasional merata di seluruh wilayah Sumsel.

(Djanti Virantika)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.