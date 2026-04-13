Bahaya! Ini Penyakit yang Bisa Menular Melalui Seks Oral

JAKARTA - Bagi sebagian pasangan suami istri oral sex menjadi hal yang tidak asing. Hal tersebut terkadang menjadi variasi untuk meningkatkan gairah pasangan saat berhubungan.

Namun, hati-hati, oral sex bisa saja menjadi jalan penularan penyakit tanpa disadari jika pasangan tidak dalam kondisi sehat. Lalu apa saja penyakit yang bisa menular melalui oral sex?

Melansir dari Oral Health Foundation, ada beberapa penyakit menular seksual atau PMS yang bisa saja menular melalui oral sex. Salah satunya adalah penyakit klamidia.

Klamidia sendiri merupakan infeksi saluran kelamin yang bisa disebabkan oleh bakteri. Penyakit tersebut cukup mengkhawatirkan karena sering kali tidak memiliki gejala sebelumnya. Klamidia juga bisa mengganggu kesehatan dan proses kesuburan.

Selain itu, ada juga Herpes Simplex atau HSV. Virus ini bisa menyebabkan infeksi menular seksual melalui luka kecil atau selaput lendir. Bahkan bisa menyebabkan lepuh atau luka menyakitkan, dan hingga saat ini penyakit akibat virus tersebut belum bisa disembuhkan.

Di sisi lain, ada juga virus papiloma manusia atau HPV yang bisa menyebabkan kanker serviks, penis, dan testis, bahkan hingga kanker mulut.

Agar aman dalam melakukan oral sex, sangat dianjurkan menggunakan pengaman berupa kondom atau pelindung gigi. Kondom bisa dipakai hingga menutupi penis dan dibuang setelah digunakan. Hal itu dinilai bisa meminimalisir penyebaran virus saat melakukan oral seks.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

