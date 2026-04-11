Lyodra Rilis Lagu Rohani Perdana, 'Melodi Cinta-Mu Tuhan' yang Menyentuh Hati

JAKARTA - Setelah dikenal lewat lagu-lagu pop ballad, Lyodra kini menghadirkan karya berbeda dengan merilis lagu rohani pertamanya berjudul “Melodi Cinta-Mu Tuhan” pada 3 April 2026 di bawah naungan HITS Records.

Dalam proyek ini, Lyodra berkolaborasi dengan violinis internasional Iskandar Widjaja. Lagu tersebut dirilis bertepatan dengan peringatan wafatnya Yesus Kristus atau Jumat Agung, sehingga menambah makna spiritual yang mendalam.

Lagu ini ditulis oleh Liliana Tanaja Tanoesoedibjo, yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya dalam merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Kata “melodi” dipilih sebagai simbol keindahan dan kedamaian cinta Tuhan yang mengalun seperti musik.

Secara musikal, lagu ini dikemas dengan aransemen yang lembut dan emosional. Perpaduan vokal kuat Lyodra dengan permainan biola Iskandar menghadirkan nuansa yang syahdu, sehingga cocok didengarkan saat momen refleksi atau doa.

Melalui liriknya, lagu ini mengajak pendengar untuk hidup dalam kebenaran, menjaga hati, serta menjauhi hal-hal yang tidak baik. Selain itu, terdapat juga pesan spiritual berupa doa agar Roh Kudus senantiasa membimbing dan menerangi jalan hidup manusia.

Karya ini juga menjadi bagian dari proyek Beyond Worship, sekaligus menandai langkah baru Lyodra dalam mengeksplorasi musik rohani. Tak hanya audio, lagu ini juga hadir dalam bentuk video musik di kanal YouTube resmi HITS Records dengan visual yang hangat dan estetis, serta disertai kutipan ayat, “Kuduslah kamu, sebab Aku kudus” (1 Petrus 1:16).

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

