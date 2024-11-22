Jelajahi Keindahan Desa Mekarlaksana di 'Rasa Authentic' MNCTV

MNCTV menghadirkan program terbaru ‘Rasa Authentic’, tayangan yang menarik sekaligus mengedukasi, bersama host cantik Kiky Aprilia yang akan menjelajah seru untuk menikmati keindahan alam, berinteraksi langsung dengan warga lokal, serta mengeksplor bahan baku menjadi cita sasa masakan khas daerah setempat.

Program ‘Rasa Authentic’ ditayangkan setiap Senin dan Rabu, pukul 11.00 WIB. Acara yang dipandu oleh host Kiky Aprilia yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat ‘Primadona’ akan menjelajah seru, menikmati keindahan alam, berinteraksi secara langsung dengan warga lokal, serta mengeksplor rempah rempah dan bahan baku menjadi cita rasa masakan khas daerah setempat.

Pada penayangan perdana ‘Rasa Authentic’, Kiky akan mengeksplorasi wisata di daerah Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Host Kiky akan membuat menu Masakan Air Lahang dengan Strawberry Lemon, Sayur Tangkil, Ayam Bakar, Otak-Otak, Nasi Oyek (Tiwul), dan Oseng Jantung. Kiky akan makan bersama warga dengan pemandangan sawah di Desa Mekarlaksana.

Saksikan penayangan ‘Rasa Authentic’ ditayangkan setiap hari Senin dan Rabu, pukul 11.00 WIB hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Kemas Irawan Nurrachman)