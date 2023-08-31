Via Vallen Gunakan Dress Berwarna Dusty Pink, Tampil Bersinar di Indonesia Awards 2023

LAUNCHING iNews Media Group sekaligus Indonesia Award 2023 berlangsung meriah pada Kamis (31/8/2023). Acara ini dihadiri oleh sejumlah artis papan atas Tanah Air mulai dari Armand Maulana, sampai pedangdut cantik Via Vallen.

BACA JUGA: Salma Salsabil Tampil Cantik dengan Tunik Berwarna Hijau Telur Asin di Indonesia Awards 2023

Masing-masing membawakan lagu-lagu hits yang tentunya sudah tak asing di telinga para penggemar. Via Vallen muncul ke atas panggung Indonesia Award 2023 membawakan dua lagu sekaligus yakni 'Sayang' dan 'Lily' milik Alan Walker.

Seperti biasa, Via Vallen tak pernah gagal menyihir para penonton dengan suara emasnya. Tapi, lebih dari sekedar kemampuan vokal sang pedangdut yang luar biasa, Via juga tampil begitu cantik paripurna. Kali ini Via dibalut dress dengan bagian dada berpotongan sabrina.

Pada kesempatan kali ini, Via Vallen memilih dress berwarna dusty pink yang sangat cocok melekat pada kulit putih Via. Sosoknya makin 'bercahaya' dengan sparkling yang menghiasi seluruh bagian dress.

BACA JUGA: Acara Puncak Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group Tayang Live di iNews Malam Ini

Terlebih lagi ada aksen ruffles kain tule di bagian depan, dan juga terkesan sedikit dramatis dari bulu-bulu halus di bagian lengan. Tampilan Via ditutup sempurna dengan make up soft, dipoles blush on pink.

(Leonardus Selwyn)