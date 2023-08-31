Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Via Vallen Gunakan Dress Berwarna Dusty Pink, Tampil Bersinar di Indonesia Awards 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:43 WIB
Via Vallen Gunakan Dress Berwarna Dusty Pink, Tampil Bersinar di Indonesia Awards 2023
Penampilan cantik Via Vallen di Indonesia Award 2023. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
LAUNCHING iNews Media Group sekaligus Indonesia Award 2023 berlangsung meriah pada Kamis (31/8/2023). Acara ini dihadiri oleh sejumlah artis papan atas Tanah Air mulai dari Armand Maulana, sampai pedangdut cantik Via Vallen.

Masing-masing membawakan lagu-lagu hits yang tentunya sudah tak asing di telinga para penggemar. Via Vallen muncul ke atas panggung Indonesia Award 2023 membawakan dua lagu sekaligus yakni 'Sayang' dan 'Lily' milik Alan Walker.

Via Vallen

Seperti biasa, Via Vallen tak pernah gagal menyihir para penonton dengan suara emasnya. Tapi, lebih dari sekedar kemampuan vokal sang pedangdut yang luar biasa, Via juga tampil begitu cantik paripurna. Kali ini Via dibalut dress dengan bagian dada berpotongan sabrina.

Pada kesempatan kali ini, Via Vallen memilih dress berwarna dusty pink yang sangat cocok melekat pada kulit putih Via. Sosoknya makin 'bercahaya' dengan sparkling yang menghiasi seluruh bagian dress.

Terlebih lagi ada aksen ruffles kain tule di bagian depan, dan juga terkesan sedikit dramatis dari bulu-bulu halus di bagian lengan. Tampilan Via ditutup sempurna dengan make up soft, dipoles blush on pink.

(Leonardus Selwyn)

      
