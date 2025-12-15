Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi sejak Dini

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:13 WIB
Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi sejak Dini
Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi sejak Dini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kinderfield School 1 Puri berkolaborasi dengan MNC Peduli memberikan bantuan kaki palsu. Aksi peduli ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. 
Kolaborasi ini tidak hanya membawa dampak bagi para penerima manfaat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai kemanusiaan bagi para siswa.

Kegiatan yang digelar di SD Kinderfield, Apartemen Puri Park View, Jakarta Barat, pada Senin (15/12/2025) itu menjadi wujud nyata pendidikan karakter yang diterapkan sejak dini. Kepala Sekolah Kinderfield, Elisabeth Rosyadi, menyampaikan rasa syukur atas kerja sama yang terjalin dengan MNC Peduli.

Menurutnya, kolaborasi ini sangat membantu sekolah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

“Untuk kesempatan ini kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan MNC Peduli. Kerja sama ini memudahkan kami dalam mencari penerima manfaat,” ujar Miss Elisa.

Ia menjelaskan, kegiatan berbagi tersebut sejalan dengan visi Kinderfield School sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Salah satu nilai utama yang ditanamkan adalah tanggung jawab sosial atau responsible to life.

“Memang salah satu visi sekolah kami adalah mewujudkan anak-anak yang punya tanggung jawab kepada orang lain. Karena itu, setiap tahun kami selalu melakukan penggalangan dana untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3189993//kaki_palsu-lTG5_large.jpg
Penerima Bantuan Kaki Palsu MNC Peduli Bersyukur Bisa Produktif Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3189922//pilates-fiJ8_large.jpg
Manfaat Pilates Ternyata Ngaruh hingga Wanita Usia Menopause, Ini Penjelasan Dokter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/482/3189813//tips_liburan_akhir_tahun_tetap_sehat_meski_perjalanan_jauh-xsuI_large.jpg
Tips Liburan Akhir Tahun Tetap Sehat meski Perjalanan Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/482/3189802//kanker_payudara_pada_pria-3fMo_large.jpg
Gejala Kanker Payudara Pada Pria, Ini yang Patut Diwaspadai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893//warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876//mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement