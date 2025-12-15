Kinderfield School dan MNC Peduli Bagikan 12 Kaki Palsu, Tanamkan Nilai Berbagi sejak Dini

JAKARTA - Kinderfield School 1 Puri berkolaborasi dengan MNC Peduli memberikan bantuan kaki palsu. Aksi peduli ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.

Kolaborasi ini tidak hanya membawa dampak bagi para penerima manfaat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai kemanusiaan bagi para siswa.

Kegiatan yang digelar di SD Kinderfield, Apartemen Puri Park View, Jakarta Barat, pada Senin (15/12/2025) itu menjadi wujud nyata pendidikan karakter yang diterapkan sejak dini. Kepala Sekolah Kinderfield, Elisabeth Rosyadi, menyampaikan rasa syukur atas kerja sama yang terjalin dengan MNC Peduli.

Menurutnya, kolaborasi ini sangat membantu sekolah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

“Untuk kesempatan ini kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan MNC Peduli. Kerja sama ini memudahkan kami dalam mencari penerima manfaat,” ujar Miss Elisa.

Ia menjelaskan, kegiatan berbagi tersebut sejalan dengan visi Kinderfield School sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Salah satu nilai utama yang ditanamkan adalah tanggung jawab sosial atau responsible to life.

“Memang salah satu visi sekolah kami adalah mewujudkan anak-anak yang punya tanggung jawab kepada orang lain. Karena itu, setiap tahun kami selalu melakukan penggalangan dana untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan,” jelasnya.