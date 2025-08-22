Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Belajar dari Kasus Balita Cacingan, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Jaga Kebersihan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |12:32 WIB
Belajar dari Kasus Balita Cacingan, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Jaga Kebersihan
Belajar dari Kasus Balita Cacingan, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Jaga Kebersihan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman mengingatkan agar masyarakat di Indonesia tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal itu sebagai upaya mencegah peristiwa kematian balita Raya (3) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat cacingan tidak terulang kembali.

"Menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan membiasakan mencuci tangan di 5 waktu penting: setelah makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktifitas; melakukan BAB pada tempatnya, memakai alas kaki, memotong kuku; mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan, memasak makanan dengan baik, dan menggunakan sumber air bersih," ujar Aji dalam keterangannya dikutip, Jumat (22/8/2025).

Aji juga meminta masyarakat yang mengalami gejala cacingan segera berobat ke puskesmas, dan untuk anak usia 1-12 tahun minum obat cacing yang diberikan oleh petugas puskesmas 2 kali setahun.

Aji menjelaskan kasus yang dialami Raya akibat cacing gelang karena dapat dilihat dengan mata. Menurutnya apabila telur infektif tertelan dapat menetas menjadi larva di usus halus. 

"Dalam kasus anak R di Kab. Sukabumi yang terinfeksi cacingan, kasus tersebut adalah kasus dengan jenis cacing gelang, karena jenis cacing ini ukurannya paling besar, sehingga bisa dilihat dengan mata biasa dan mudah dikenali dengan ukuran berkisar antara 10-35 cm," ujarnya.

"Bila telur infektif tertelan, telur akan menetas menjadi larva di usus halus kemudian menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfe, lalu terbawa aliran darah ke jantung dan paru hingga bisa menyebabkan terjadinya Pneumonia, dengan gejala batuk, pilek, tidak sembuh dalam waktu lama, bisa keluar cacing dari hidung dan sesak nafas," tambahnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184730//djuhandhani-z43n_large.jpg
Fakta Baru, Pelaku Penculikan Balita Bilqis Pernah Jual Tiga Anak Kandung Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183683//jurusan_kuliah-q9LO_large.jpg
Ini Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/340/3182513//bilqis-AZzk_large.jpg
Polrestabes Makassar Ungkap Misteri Hilangnya Balita Bilqis Setelah Perburuan Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/482/3180534//insomnia-QiDa_large.jpg
Insomnia pada Anak, Ini 4 Jenis dan 5 Penyebabnya yang Patut Diwaspadai  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179222//wamenkes-9piR_large.jpg
Wamenkes: Teknologi Berperan dalam Transformasi Layanan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175642//rokok-WzZl_large.jpg
Ternyata Dampak Asap Rokok pada Anak, Bisa Stunting hingga Autisme
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement