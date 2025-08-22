Kapan Waktu Terbaik Minum Obat Cacing? Ini Panduannya!

JAKARTA – Kapan waktu yang tepat untuk minum obat cacing? Untuk memastikan efektivitas dan keamanan saat menggunakan obat cacing mebendazole, penting untuk memahami cara dan waktu konsumsinya dengan benar.

Pada kasus cacing kremi (threadworms), obat cacing biasanya cukup diminum sekali saja. Namun, sebagian dokter atau apoteker mungkin menyarankan dosis ulang setelah dua minggu untuk mencegah infeksi ulang, karena obat ini hanya membunuh cacing dewasa tetapi tidak telurnya.

Sementara itu, untuk infeksi cacing lain seperti whipworm, roundworm, atau hookworm, obat ini umumnya diminum dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut, sesuai anjuran tenaga medis.

Mebendazole tersedia dalam bentuk tablet rasa jeruk maupun cairan rasa pisang. Tablet bisa dikunyah atau ditelan dengan air, jus, atau susu, dan dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Bila menggunakan cairan, pastikan dosis diukur menggunakan sendok takar khusus, bukan sendok makan biasa.

Jika Anda lupa minum dosis, gunakan aturan “4 jam”: segera minum jika masih dalam 4 jam sejak jadwal seharusnya, tetapi jika lebih dari itu, lewati dan lanjutkan sesuai jadwal berikutnya. Jangan pernah menggandakan dosis.