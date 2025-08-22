Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Cara Cacing Masuk Tubuh, Waspada Infeksi!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |09:15 WIB
Begini Cara Cacing Masuk Tubuh, Waspada Infeksi!
Begini Cara Cacing Masuk Tubuh, Waspada Infeksi! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kasus yang terjadi pada balita bernama Raya masih menjadi perhatian netizen Tanah Air. Raya meninggal dunia setelah terinfeksi cacing gelang yang menggerogoti tubuhnya.

Masuknya cacing ke dalam tubuh atau cacingan mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat. Kondisi ini perlu perhatian khusus lantaran bisa berdampak pada kesehatan hingga pertumbuhan anak-anak.

Melansir Cleveland Clinic, cacing atau parasit adalah organisme yang hidup dari organisme lain (inang). Parasit menggunakan tubuh inang untuk nutrisi dan tempat berlindung. Mereka mengandalkan inang sebagai sarana untuk menyebar ke inang potensial berikutnya, tempat mereka dapat terus berkembang biak dan menyebar.

Lantas, bagaimana proses cacing bisa masuk ke dalam tubuh?

Cacing dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur, paling umum melalui mulut melalui makanan, air, atau tanah yang terkontaminasi. Kontaminasi fekal-oral merupakan jalur utama, di mana telur atau larva cacing tertelan setelah kontak dengan feses yang terinfeksi.

Penetrasi kulit merupakan jalur lain, terutama untuk cacing tambang dan cacing pipih, yang dapat masuk melalui telapak kaki atau saat berenang di air yang terkontaminasi.

Telur cacing juga terdapat pada permukaan seperti mainan, gagang pintu, atau bahkan debu. Jika tangan tidak dicuci dengan benar setelah kontak, dan kemudian mulut tersentuh, infeksi dapat terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/481/3164860/cacingan-Jz8i_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Buntut Kasus Kematian Balita Akibat Infeksi Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/481/3164602/cacing-ac3u_large.jpg
Kapan Waktu Terbaik Minum Obat Cacing? Ini Panduannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/481/3164463/cacing-S5gc_large.jpg
Balita Meninggal karena Cacingan, Dokter Ungkap Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/483/3164432/cacing-9GzZ_large.jpg
Viral Balita Meninggal Penuh Cacing, Ini Obat Herbal untuk Mengobati Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164245/cacing-bZlP_large.jpg
Mengenal Penyakit Cacingan yang Dialami Balita 3 Tahun hingga Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/483/2867662/banyak-cacing-tersembunyi-di-pasir-pantai-waspadai-bahayanya-untuk-kesehatan-jWkSoM8cwa.jpg
Banyak Cacing Tersembunyi di Pasir Pantai, Waspadai Bahayanya untuk Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement