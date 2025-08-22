Begini Cara Cacing Masuk Tubuh, Waspada Infeksi!

JAKARTA - Kasus yang terjadi pada balita bernama Raya masih menjadi perhatian netizen Tanah Air. Raya meninggal dunia setelah terinfeksi cacing gelang yang menggerogoti tubuhnya.

Masuknya cacing ke dalam tubuh atau cacingan mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat. Kondisi ini perlu perhatian khusus lantaran bisa berdampak pada kesehatan hingga pertumbuhan anak-anak.

Melansir Cleveland Clinic, cacing atau parasit adalah organisme yang hidup dari organisme lain (inang). Parasit menggunakan tubuh inang untuk nutrisi dan tempat berlindung. Mereka mengandalkan inang sebagai sarana untuk menyebar ke inang potensial berikutnya, tempat mereka dapat terus berkembang biak dan menyebar.

Lantas, bagaimana proses cacing bisa masuk ke dalam tubuh?

Cacing dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai jalur, paling umum melalui mulut melalui makanan, air, atau tanah yang terkontaminasi. Kontaminasi fekal-oral merupakan jalur utama, di mana telur atau larva cacing tertelan setelah kontak dengan feses yang terinfeksi.

Penetrasi kulit merupakan jalur lain, terutama untuk cacing tambang dan cacing pipih, yang dapat masuk melalui telapak kaki atau saat berenang di air yang terkontaminasi.

Telur cacing juga terdapat pada permukaan seperti mainan, gagang pintu, atau bahkan debu. Jika tangan tidak dicuci dengan benar setelah kontak, dan kemudian mulut tersentuh, infeksi dapat terjadi.