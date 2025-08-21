Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Balita Meninggal Penuh Cacing, Ini Obat Herbal untuk Mengobati Cacingan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |13:09 WIB
Viral Balita Meninggal Penuh Cacing, Ini Obat Herbal untuk Mengobati Cacingan
Viral Balita Meninggal Penuh Cacing, Ini Obat Herbal untuk Mengobati Cacingan (Foto: Instagram)




JAKARTA - Kasus meninggalnya balita bernama Raya asal Sukabumi masih menyisakan duka mendalam. Raya meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing dan terinfeksi hingga nyawanya tak bisa diselamatkan.

Cacingan pada anak merupakan kondisi yang patut diwaspadai orangtua. Penyebabnya pun beragam salah satunya tak menjaga kebersihan anak dengan baik.

Melansir Medical News Today, Kamis (21/08/2025), cacing kecil atau parasit dapat menginfeksi usus besar. Cacing ini sangat menular dan menyebar dengan cepat dari orang ke orang melalui konsumsi atau inhalasi telur.

Tak perlu khawatir, ada beberapa bahan herbal yang dapat mengobati masalah cacingan pada anak. Cara ini dapat efektif bila dibarengi dengan selalu menjaga kebersihan dan meminum obat cacing secara rutin.

Cacing

Berikut bahan herbal yang bisa jadi obat ampuh untuk mengatasi cacingan pada anak:

1. Pepaya

Pertama ada buah pepaya yang bisa membantu mengobati cacingan pada anak. Pepaya aman dikonsumsi jika seseorang ingin mencoba pengobatan rumahan ini.

Penelitian dari tahun 2018 menemukan bahwa bubur yang mengandung pepaya kering yang dihaluskan dapat menurunkan jumlah infeksi parasit yang disebut Ascaris lumbricoides, yang juga disebut cacing gelang. Anda juga bisa langsung memberikan buah pepaya utuh pada si kecil untuk membantu mengatasi masalah cacingan.

2. Biji labu

Selanjutnya ada biji labu. Biji labu mengandung senyawa yang disebut cucurbitacin. Penelitian menunjukkan bahwa minyak biji labu memiliki sifat antiparasit.

Penelitian dari tahun 2024 berfokus pada penggunaan minyak biji labu pada 100 tikus yang terinfeksi Trichinella spiralis. Para peneliti menemukan bahwa minyak biji labu menurunkan jumlah cacing dewasa dan larva.

 



      
