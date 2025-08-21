Hadiri Festival Pacu Jalur, Menbud Tekankan Promosi Budaya Lokal ke Panggung Internasional

KUANTAN SINGINGI - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Kuantan Tengah, Riau.

Menbud Fadli Zon mengapresiasi penyelenggaraan festival yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Riau bersama berbagai pihak ini sebagai komitmen menjaga, melestarikan, sekaligus mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional dan internasional.

“Bisa kita lihat, banyak tokoh dan publik figur dunia yang tertarik pada gerakan ‘Togak Luan’ dalam Pacu Jalur. Harapan kita, festival ini semakin memperluas pengenalan Pacu Jalur, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia,” ujar Fadli.

Ia menegaskan, promosi budaya adalah amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1. “Negara berkewajiban memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia. Karena itu, Pacu Jalur harus terus kita gaungkan hingga dikenal di panggung internasional,” ucapnya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkomitmen dalam mengembangkan tradisi Pacu Jalur. Dirinya menilai bahwa Festival Pacu Jalur sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan event unggulan daerah.