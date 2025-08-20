Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyebab Kanker Payudara, Penyakit Mematikan bagi Perempuan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |08:16 WIB
Penyebab Kanker Payudara, Penyakit Mematikan bagi Perempuan
Penyebab Kanker Payudara, Penyakit Mematikan bagi Perempuan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kanker payudara adalah salah satu penyakit mematikan bagi perempuan. Kanker payudara juga menjadi salah satu penyebab komedian Mpok Alpa meninggal dunia. 

Untuk itu, perempuan harus memahami apa saja yang menyebabkan kanker ini muncul. Melansir Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (21/8/2025), ada beberapa penyebab kanker payudara, berikut rinciannya.

Penyebab Kanker Payudara

Penyebab pasti kanker payudara belum diketahui dengan pasti. Namun, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit ini, antara lain:

1. Usia: Risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia.

2. Riwayat Keluarga: Memiliki anggota keluarga dekat yang telah atau sedang mengidap kanker payudara dapat meningkatkan risiko.

3. Mutasi Genetik: Mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 dapat meningkatkan risiko kanker payudara.

4. Riwayat Pribadi: Jika seseorang telah memiliki kanker payudara pada satu payudara, risiko untuk mengembangkan kanker pada payudara lainnya juga meningkat.

5. Faktor Hormonal: Faktor-faktor seperti menstruasi yang dimulai pada usia yang lebih muda, menopause yang terlambat, atau penggunaan terapi hormon pengganti setelah menopause dapat memengaruhi risiko kanker payudara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/483/3163141/mpok_alpa-90Ih_large.jpg
Riwayat Penyakit Mpok Alpa, Komedian yang Rendah Hati ini Sempat 3 Tahun Sembunyikan Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/481/3163065/melaney-BTps_large.jpg
Melaney Ricardo: Mpok Alpa Idap Kanker Payudara Sejak Kehamilan Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/481/3148788/nunung-2nHO_large.jpg
Kisah Nunung Jalani Pengobatan Kanker Payudara, Ingatkan Perempuan Deteksi Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/481/3145156/jessie_j-dI2E_large.jpg
Jessie J Idap Kanker Payudara Stadium Awal, Ini Pentingnya Deteksi Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/481/3144963/jessie_j-h7yW_large.jpg
Mengenal Kanker Payudara yang Diidap Jessie J, Waspadai Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/483/3081085/kanker_payudara-2O76_large.jpg
Fakta Mengejutkan, Hampir 70 Persen Pasien Kanker Payudara Terdiagnosis di Stadium Lanjut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement