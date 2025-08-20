Penyebab Kanker Payudara, Penyakit Mematikan bagi Perempuan

JAKARTA - Kanker payudara adalah salah satu penyakit mematikan bagi perempuan. Kanker payudara juga menjadi salah satu penyebab komedian Mpok Alpa meninggal dunia.

Untuk itu, perempuan harus memahami apa saja yang menyebabkan kanker ini muncul. Melansir Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (21/8/2025), ada beberapa penyebab kanker payudara, berikut rinciannya.

Penyebab Kanker Payudara

Penyebab pasti kanker payudara belum diketahui dengan pasti. Namun, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit ini, antara lain:

1. Usia: Risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia.

2. Riwayat Keluarga: Memiliki anggota keluarga dekat yang telah atau sedang mengidap kanker payudara dapat meningkatkan risiko.

3. Mutasi Genetik: Mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2 dapat meningkatkan risiko kanker payudara.

4. Riwayat Pribadi: Jika seseorang telah memiliki kanker payudara pada satu payudara, risiko untuk mengembangkan kanker pada payudara lainnya juga meningkat.

5. Faktor Hormonal: Faktor-faktor seperti menstruasi yang dimulai pada usia yang lebih muda, menopause yang terlambat, atau penggunaan terapi hormon pengganti setelah menopause dapat memengaruhi risiko kanker payudara.