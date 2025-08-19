Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Operasi Penggantian Sendi Lutut dengan Robot TKR, Ini Manfaatnya

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |18:22 WIB
JAKARTA – Perkembangan teknologi di dunia kedokteran, khususnya dalam bidang bedah ortopedi, kini semakin canggih. Salah satu terobosan yang mulai banyak digunakan di rumah sakit terkemuka adalah robot TKR (Total Knee Replacement).

Robot TKR adalah sistem robotik canggih yang dirancang untuk membantu dokter bedah melakukan operasi penggantian sendi lutut dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.

Operasi TKR atau Total Knee Replacement bertujuan menggantikan sendi lutut yang rusak akibat osteoartritis atau cedera lainnya, dan kini dapat dilakukan dengan bantuan robot untuk hasil yang lebih akurat dan minim invasif.

“Penggunaan robot dalam TKR meningkatkan ketepatan dalam memotong tulang dan menempatkan implan secara presisi sesuai dengan anatomi pasien masing-masing. Hal ini dapat mempercepat pemulihan, mengurangi rasa nyeri pascaoperasi, serta meningkatkan umur implan lutut,” jelas Dokter Subspesialis Panggul dan Lutut RS Siloam Hospitals Mampang, Prof. Dr. dr. Ismail Hadi Soebroto Dilogo, Sp.OT, Subsp.P.L (K), Selasa (19/8/2025).

Dengan teknologi navigasi real-time, robot ini bekerja sebagai “asisten” yang memastikan semua prosedur dilakukan dengan standar terbaik. Namun, keputusan klinis tetap berada di tangan dokter bedah, sehingga kolaborasi antara keahlian manusia dan kecanggihan mesin menciptakan kombinasi optimal untuk hasil operasi yang superior.

 

Halaman:
1 2
      
