HOME WOMEN TRAVEL

Libur Panjang ke Yogyakarta? 5 Spot Ini Bikin Kamu Betah Nggak Mau Pulang!

Raisya Hanna Andriani , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |07:18 WIB
Libur Panjang ke Yogyakarta? 5 Spot Ini Bikin Kamu Betah Nggak Mau Pulang!
Malioboro (Foto: Okezone)
A
A
A

Yogyakarta selalu punya daya tarik, dari alam yang indah, sejarah yang memikat, hingga kuliner yang bikin nagih. Kalau libur panjang ini kamu ke Jogja, jangan cuma mampir ke Malioboro atau makan gudeg. Berikut 5 destinasi seru yang siap bikin liburanmu berkesan.

1. Pantai Parangtritis – Sunset Andalan Jogja

Pantai Parangtritis

Beralamat di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Pantai legendaris ini punya hamparan pasir luas dan ombak besar khas Samudra Hindia. Waktu terbaik datang adalah sore hari untuk menikmati matahari terbenam. Aktivitas seru seperti naik ATV atau delman bisa jadi pelengkap momen.

2. Candi Prambanan – Megahnya Warisan Dunia

Hari Raya Nyepi Wisata Candi Prambanan Ditutup untuk Umum

Beralamat di Jalan Raya Solo – Yogyakarta No.16, Kranggan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini menawan dengan arsitektur detail dan cerita legenda Roro Jonggrang. Sore hari menjadi waktu favorit untuk berfoto dengan cahaya yang lebih dramatis.

3. Malioboro – Pusat Keramaian yang Tak Pernah Sepi

Malioboro

Beralamat di Jalan Malioboro, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Jalan ini selalu hidup dari pagi sampai malam. Cocok untuk berburu oleh-oleh, kuliner khas Jogja, atau sekadar menikmati suasana kota sambil naik becak.

 

Halaman:
1 2
      
