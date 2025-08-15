Merasakan Sensasi Jadi Kaisar Genghis Khan di Mongolian Culture Center

TANJUNG LESUNG – Hembusan angin membuat suasana pagi jadi terasa lebih sejuk di Mongolian Culture Center (MCC), di Pandeglang, Tanjung Lesung, Banten. Hamparan tanaman hijau di sekitar area menambah semangat para pengunjung yang baru saja tiba.

Para pengunjung – yang sebagian besar datang bersama pasangan dan anak-anaknya – terkesima dengan bangunan yang ada di sana. Sebagian lainnya memilih menikmati panorama di tempat duduk yang tersedia. Tapi tujuan mereka sama: merasakan kehidupan ala masyarakat Mongol, termasuk mengenal sosok legendaris Kaisar Genghis Khan.



MCC ini memang bukan sekadar spot foto. Di sini, pengunjung diajak menyelami kehidupan nomaden masyarakat Mongolia yang ikonik. Mulai dari bentuk rumah tradisional (GER), baju khas masyarakat dan jubah kaisar serta ratu Mongolia, hingga permainan anak-anak Mongolia. Semua dihadirkan dengan detail yang autentik.

Desain kawasan ini pun digarap serius. Konsepnya dirancang langsung oleh Duta Besar Mongolia untuk Indonesia, dengan arsiteknya yang juga berasal dari Mongolia. Bahkan bahan-bahan pembuatan GER diimpor langsung dari negeri asalnya. Tak heran, tampilan GER di MCC nyaris tidak ada bedanya seperti yang ada di Mongolia.

Menjadi Kaisar Sehari

Salah satu daya tarik utama adalah tenda utama yang menggambarkan suasana kediaman Kaisar Genghis Khan—sang pendiri Kekaisaran Mongol. Di dalamnya ada singgasana kaisar, wadah makan dari kulit sapi, hingga baju perang lengkap dengan pedang dan tameng.

Beranjak ke tenda lainnya, pengunjung bisa melihat seperti apa kehidupan keluarga Mongol. Lengkap dengan tempat tidur, meja, perapian, dan lemari yang seluruhnya didesain ala Mongolia. Rasanya seperti dibawa ke masa lalu —di padang rumput luas Asia Tengah, di mana para penunggang kuda berkeliaran bebas.

Dan ya.., kamu bisa mencoba jubah Genghis Khan juga! Pengunjung bisa menyewa jubah khas Mongolia tanpa perlu berganti pakaian.