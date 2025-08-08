Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tinjau Situs Pasir Lulumpang, Menbud Tekankan Perlunya Riset dan Kajian Mendalam

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |15:47 WIB
Tinjau Situs Pasir Lulumpang, Menbud Tekankan Perlunya Riset dan Kajian Mendalam
Menbud Fadli Zon meninjau Situs Pasir Lulumpang. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

GARUT - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Garut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melanjutkan penelusuran warisan budaya dengan meninjau Situs Pasir Lulumpang, di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Jawa Barat.

Saat meninjau situs peninggalan prasejarah ini, Menbud Fadli menekankan pentingnya riset dan kajian mendalam tentang Pasir Lulumpang sehingga dapat membangun narasi dan pengetahuan yang lebih komprehensif.

Di hari yang sama, sebelumnya Menbud Fadli turut meninjau Situs Cangkuang yang terdiri dari beberapa objek bersejarah.

Situs Pasir Lulumpang merupakan salah satu tinggalan penting dari masa prasejarah yang ditandai dengan keberadaan lumpang batu berukuran besar yang memiliki lubang di tengah. Situs ini juga dikelilingi oleh struktur tanah berbentuk punden berundak.

“Pasir Lulumpang mempunyai ciri khas sesuai namanya, yaitu adanya lumpang dan juga kemungkinan ada dakonnya. Situs ini terdiri atas 13 teras yang disusun sebagai satu struktur budaya,” tutur Menbud Fadli sambil mengamati susunan batu purba yang terjaga di antara pepohonan dan bukit asri.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement