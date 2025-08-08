Tinjau Situs Pasir Lulumpang, Menbud Tekankan Perlunya Riset dan Kajian Mendalam

GARUT - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Garut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melanjutkan penelusuran warisan budaya dengan meninjau Situs Pasir Lulumpang, di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Jawa Barat.

Saat meninjau situs peninggalan prasejarah ini, Menbud Fadli menekankan pentingnya riset dan kajian mendalam tentang Pasir Lulumpang sehingga dapat membangun narasi dan pengetahuan yang lebih komprehensif.

Di hari yang sama, sebelumnya Menbud Fadli turut meninjau Situs Cangkuang yang terdiri dari beberapa objek bersejarah.

Situs Pasir Lulumpang merupakan salah satu tinggalan penting dari masa prasejarah yang ditandai dengan keberadaan lumpang batu berukuran besar yang memiliki lubang di tengah. Situs ini juga dikelilingi oleh struktur tanah berbentuk punden berundak.

“Pasir Lulumpang mempunyai ciri khas sesuai namanya, yaitu adanya lumpang dan juga kemungkinan ada dakonnya. Situs ini terdiri atas 13 teras yang disusun sebagai satu struktur budaya,” tutur Menbud Fadli sambil mengamati susunan batu purba yang terjaga di antara pepohonan dan bukit asri.