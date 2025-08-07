Cegah Bunuh Diri, Warga RI yang Depresi Bisa Konsul ke healing119.id

JAKARTA – Kementerian Kesehatan membuka layanan konseling psikologi gratis, yakni healing119.id. Layanan ini memberikan konseling psikologis gratis dan rahasia bagi masyarakat yang mengalami krisis psikologis, serta rujukan ke fasilitas layanan kesehatan bila diperlukan.

Layanan dibuka untuk mencegah tindakan bunuh diri. Melansir laman Kemenkes, Kamis (7/8/2025), dalam banyak kasus, ini merupakan hasil dari perjalanan psikologis yang kompleks, dengan depresi sebagai salah satu penyebab utama. Depresi ditandai oleh kesedihan mendalam, keputusasaan, hilangnya semangat hidup, serta gangguan tidur dan nafsu makan. Individu yang mengalaminya sering merasa menjadi beban, tak berharga, dan tak melihat jalan keluar selain mengakhiri hidup.

Setiap orang memiliki mekanisme koping—cara untuk menghadapi stres. Namun, tekanan hidup yang terus-menerus, seperti utang, relasi toksik, atau tekanan kerja, bisa melemahkan kemampuan ini. Ketika merasa tak mampu dan sendirian, seseorang bisa jatuh dalam keputusasaan.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor psikososial berperan besar dalam munculnya ide atau tindakan bunuh diri. Prosesnya sering dimulai dari rasa tak berdaya (helplessness), lalu kehilangan harapan (hopelessness), hingga muncul pikiran bahwa "dunia akan lebih baik tanpaku." Dalam banyak kasus, pikiran bunuh diri bukanlah keinginan untuk mati, melainkan upaya mengakhiri penderitaan.

Namun, bunuh diri bisa dicegah. Masyarakat perlu memahami bahwa depresi dan pikiran untuk bunuh diri bukan kelemahan, melainkan kondisi medis yang butuh dukungan dan penanganan. Kita juga harus peka terhadap tanda-tanda seperti: perubahan perilaku, menarik diri, kehilangan minat, ucapan keputusasaan, gangguan tidur atau makan, dan perilaku ekstrem.