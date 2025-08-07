Waspada! Kasus Serangan Jantung di Usia 20-40 Tahun Meningkat

JAKARTA - Penyakit jantung identik dengan orang tua. Kita terbiasa mendengar kisah-kisah tentang kakek atau nenek yang tiba-tiba terkena serangan jantung. Namun, kini kenyataan berbicara lain.

Di balik gaya hidup modern yang serba cepat, generasi muda justru menjadi kelompok baru yang mulai terancam. Serangan jantung tak lagi menunggu uban tiba, ternyata dia bisa datang lebih cepat dari yang kita kira.

Banyak anak muda yang merasa tubuhnya masih kuat, penuh energi, dan tidak mungkin terkena penyakit berat. Perasaan ini membuat mereka mengabaikan tanda-tanda awal yang sebenarnya bisa menjadi sinyal bahaya.

Padahal, berdasarkan data dari kemkes.go.id menunjukkan peningkatan kasus serangan jantung di usia 20 hingga 40 tahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan.

Faktor penyebabnya sangat dekat dengan keseharian kita. Kebiasaan makan cepat saji, minum kopi berlebihan, begadang demi kerja atau scroll media sosial, dan kurang olahraga membentuk pola hidup yang membebani jantung. Ditambah lagi stres kronis, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup anak muda, baik itu karena pekerjaan, tekanan sosial, atau urusan pribadi.

Tak hanya itu, rokok dan vape pun menjadi teman sehari-hari sebagian anak muda. Mereka mungkin menganggapnya “keren” atau sekadar pelarian, padahal nikotin dan zat kimia lain yang terkandung di dalamnya bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemuda dengan tubuh atletis dan aktif olahraga pun bisa terkena serangan jantung, karena mengabaikan faktor genetik atau tanda-tanda gangguan metabolik seperti kolesterol tinggi.

Yang mengerikan, gejala serangan jantung pada usia muda sering kali tidak terlihat dramatis. Rasa tidak nyaman di dada, nyeri ringan di lengan kiri, napas terasa pendek, atau mual semua itu bisa dianggap biasa saja. Banyak yang menyangka hanya masuk angin atau kelelahan. Saat akhirnya dibawa ke rumah sakit, kondisi sudah memburuk dan waktu emas untuk penyelamatan terlewatkan.