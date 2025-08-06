Kamu dan Bestie Selalu Bareng? Tapi Tubuh Kalian Belum Tentu Sama!

JAKARTA - Semua hal memang terasa lebih seru kalau dilakukan bareng bestie. Mulai dari makan bareng, nonton konser bareng, olahraga bareng, cobain tren diet bareng, bahkan kadang pakai skincare yang sama.

Tapi pernah nggak, kalian merasa hasilnya kok berbeda? Misalnya, dia cepat banget turun berat badan, sementara kamu perlu waktu lebih lama, atau kalian makan menu serupa, tapi hasil cek kolesterolnya berbeda jauh. Jawabannya bisa jadi bukan soal usaha, tetapi genetik.

Kalau selama ini kalian hanya mengandalkan diet, olahraga, atau medical check-up rutin, jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan genomik.

Pemeriksaan genomik adalah langkah lanjutan yang bisa membantumu mengenal tubuh lebih dalam dan lebih personal.

Meskipun punya gaya hidupnya mirip, kamu nggak bisa asal nyontek pola hidup bestie-mu. Karena, setiap orang punya kode genetik unik yang memengaruhi cara tubuhnya bekerja.