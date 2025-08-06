Weekend ke Bogor? Ini 5 Tempat Seru yang Bikin Liburanmu Nggak Biasa!

Bogor memang tidak pernah kehilangan pesonanya. Kota yang dikenal sebagai “kota hujan” ini selalu berhasil menarik hati para pelancong, baik yang datang dari Jakarta maupun dari luar kota.

Udaranya yang sejuk, hijaunya pepohonan, serta suasana santai yang jauh dari hiruk pikuk kota besar, menjadikan Bogor tempat pelarian sempurna dari rutinitas yang melelahkan.

Tapi Bogor bukan cuma soal cuaca dan gunung. Kota ini punya banyak sisi menarik yang bisa kamu eksplor, mulai dari wisata alam yang memanjakan mata, taman edukatif yang cocok untuk keluarga, tempat makan legendaris yang memanjakan lidah, sampai spot-spot foto cantik yang hits di media sosial.

Nah, kalau kamu lagi cari ide liburan, ini dia lima tempat wisata terbaik di Bogor yang patut kamu kunjungi.

1. Kebun Raya Bogor – Lebih dari Sekadar Taman

Kalau ke Bogor tapi belum pernah mampir ke Kebun Raya, artinya kamu belum benar-benar ke Bogor. Tempat ini bukan cuma taman luas dengan ribuan koleksi tanaman dari berbagai penjuru dunia, tapi juga punya nilai sejarah tinggi karena sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Suasananya adem, cocok buat jalan santai, piknik kecil, atau sekadar ngopi di kafe yang ada di dalamnya. Jangan lupa mampir ke Museum Zoologi yang masih satu area, anak-anak sampai orang dewasa pasti suka!

2. Taman Safari Indonesia – Dekat, Seru, dan Edukatif

Taman Safari di Cisarua, Puncak, adalah pilihan tepat kalau kamu ingin liburan bareng keluarga. Di sini, kamu bisa lihat hewan-hewan eksotis dari jarak dekat langsung dari mobil.

Serunya lagi, pengunjung boleh kasih makan hewan seperti zebra dan rusa dari jendela mobil. Selain safari siang, mereka juga punya safari malam, pertunjukan edukatif, dan arena bermain anak. Lengkap banget!

3. Cimory Dairyland Puncak – Tempat Favorit Buat Keluarga

Cimory Dairyland adalah salah satu destinasi yang sedang hits, terutama untuk keluarga. Tempat ini gabungan antara restoran, mini farm, dan taman bermain.

Anak-anak bisa kasih makan domba dan kelinci, sementara orang dewasa bisa santai menikmati susu segar sambil menikmati pemandangan Puncak yang sejuk. Restorannya juga menyajikan makanan rumahan dengan sentuhan modern. Cocok banget buat family trip singkat.